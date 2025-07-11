УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
6949 відвідувачів онлайн
Новини Атака безпілотників на Київ
422 2

Сили ППО працюють у Києві на тлі атаки російських безпілотників

ППО працює по дронах у столиці

Пізно ввечері 11 липня у Києві працювали Сили протиповітряної по російських безпілотниках.

Про це повідомив в телеграм мер Києва Віталій Кличко, інформує Цензор.НЕТ.

"Сили ППО працюють на Троєщині по ворожих БпЛА. Перебувайте в укриттях", - сказано в повідомленні.

Нагадаємо, що ввечері 11 липня російські окупанти запустили ударні безпілотники для атаки по Україні.

Читайте також: Росіяни запустили ударні безпілотники по Україні, - Повітряні сили (оновлено)

Автор: 

безпілотник (4494) Київ (19866) ППО (3379)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
А є якийсь ефект з "уражень" заводів по виробництву шахедів і деталей до них, про які вже декілька разів відзвітовували в ГУР?
показати весь коментар
11.07.2025 23:34 Відповісти
Є. Шахедів з кожним днем все більше.
показати весь коментар
11.07.2025 23:36 Відповісти
 
 