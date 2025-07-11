Сили ППО працюють у Києві на тлі атаки російських безпілотників

Пізно ввечері 11 липня у Києві працювали Сили протиповітряної по російських безпілотниках.

Про це повідомив в телеграм мер Києва Віталій Кличко, інформує Цензор.НЕТ.

"Сили ППО працюють на Троєщині по ворожих БпЛА. Перебувайте в укриттях", - сказано в повідомленні.

Нагадаємо, що ввечері 11 липня російські окупанти запустили ударні безпілотники для атаки по Україні.

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