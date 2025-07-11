Сили ППО працюють у Києві на тлі атаки російських безпілотників
Пізно ввечері 11 липня у Києві працювали Сили протиповітряної по російських безпілотниках.
Про це повідомив в телеграм мер Києва Віталій Кличко, інформує Цензор.НЕТ.
"Сили ППО працюють на Троєщині по ворожих БпЛА. Перебувайте в укриттях", - сказано в повідомленні.
Нагадаємо, що ввечері 11 липня російські окупанти запустили ударні безпілотники для атаки по Україні.
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показати весь коментар11.07.2025 23:34 Відповісти Мені подобається 1 Посилання
Степан Степанов #601090
показати весь коментар11.07.2025 23:36 Відповісти Мені подобається 1 Посилання
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