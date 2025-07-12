Взрывы раздавались в Николаеве на фоне атаки российских беспилотников

Поздно вечером 11 июля в Николаеве раздавались взрывы на фоне угрозы российских беспилотников. В городе была объявлена воздушная тревога.

Об этом сообщает "Суспільне", информирует Цензор.НЕТ.

В Николаеве слышны взрывы, - сообщалось в 22:55.

В Николаеве были слышны звуки взрыва, - сообщалось в 23:25.

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