Взрывы раздавались в Николаеве на фоне атаки российских беспилотников
Поздно вечером 11 июля в Николаеве раздавались взрывы на фоне угрозы российских беспилотников. В городе была объявлена воздушная тревога.
Об этом сообщает "Суспільне", информирует Цензор.НЕТ.
В Николаеве слышны взрывы, - сообщалось в 22:55.
В Николаеве были слышны звуки взрыва, - сообщалось в 23:25.
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