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Новости Атака беспилотников на Николаев
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Взрывы раздавались в Николаеве на фоне атаки российских беспилотников

шахеди

Поздно вечером 11 июля в Николаеве раздавались взрывы на фоне угрозы российских беспилотников. В городе была объявлена воздушная тревога.

Об этом сообщает "Суспільне", информирует Цензор.НЕТ.

В Николаеве слышны взрывы, - сообщалось в 22:55.

В Николаеве были слышны звуки взрыва, - сообщалось в 23:25.

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Автор: 

беспилотник (3919) Николаев (2172) Николаевская область (2170) атака (450) Николаевский район (85)


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