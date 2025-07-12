Вибухи лунали у Миколаєві на тлі атаки російських безпілотників
Пізно ввечері 11 липня у Миколаєві лунали вибухи на тлі загрози російських безпілотників. У місті було оголошено повітряну тривогу.
Про повідомляє "Суспільне", інформує Цензор.НЕТ.
У Миколаєві чутно вибухи, - повідомлялося о 22:55.
У Миколаєві було чутно звуки вибуху,- повідомлялося о 23:25.
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