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Новини Атака безпілотників на Миколаїв
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Вибухи лунали у Миколаєві на тлі атаки російських безпілотників

шахеди

Пізно ввечері 11 липня у Миколаєві лунали вибухи на тлі загрози російських безпілотників. У місті було оголошено повітряну тривогу. 

Про повідомляє "Суспільне", інформує Цензор.НЕТ.

У Миколаєві чутно вибухи, - повідомлялося о 22:55.

У Миколаєві було чутно звуки вибуху,- повідомлялося о 23:25. 

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Автор: 

безпілотник (4494) Миколаїв (1828) Миколаївська область (2322) атака (415) Миколаївський район (91)


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