В Госдепартаменте США начались массовые увольнения сотрудников, - AP

Государственный департамент США начал массовые увольнения своих сотрудников в рамках кампании по сокращению федерального государственного аппарата, объявленной президентом Дональдом Трампом.

Об этом пишет агентство Associated Press, информирует Цензор.НЕТ.

Один из чиновников ведомства на условиях анонимности рассказал, что уведомления об увольнении начали присылать 1107 гражданским служащим и 246 сотрудникам дипломатической службы.

Сотрудники Госдепартамента получают уведомления об увольнении по электронной почте и сразу после этого их отправляют в административные отпуска. Работники дипломатической службы официально будут уволены через 120 дней после получения уведомления, гражданские служащие - через 60 дней.

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Издание пишет, что хоть президент Дональд Трамп, государственный секретарь Марко Рубио и их союзники-республиканцы назвали сокращения необходимыми для того, чтобы сделать ведомство более гибким и эффективным, их резко раскритиковали нынешние и бывшие дипломаты, которые утверждают, что такие изменения ослабят влияние США и способность противостоять угрозам за рубежом.

В частности, Американская ассоциация дипломатической службы осудила происходящее, назвав увольнение "катастрофическим ударом по национальным интересам США" в "момент большой глобальной нестабильности".

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