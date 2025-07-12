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Новости Сокращения в США Сокращение бюджета Госдепа и USAID
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В Госдепартаменте США начались массовые увольнения сотрудников, - AP

Сотрудников Госдепа сокращают

Государственный департамент США начал массовые увольнения своих сотрудников в рамках кампании по сокращению федерального государственного аппарата, объявленной президентом Дональдом Трампом.

Об этом пишет агентство Associated Press, информирует Цензор.НЕТ.

Один из чиновников ведомства на условиях анонимности рассказал, что уведомления об увольнении начали присылать 1107 гражданским служащим и 246 сотрудникам дипломатической службы.

Сотрудники Госдепартамента получают уведомления об увольнении по электронной почте и сразу после этого их отправляют в административные отпуска. Работники дипломатической службы официально будут уволены через 120 дней после получения уведомления, гражданские служащие - через 60 дней.

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Издание пишет, что хоть президент Дональд Трамп, государственный секретарь Марко Рубио и их союзники-республиканцы назвали сокращения необходимыми для того, чтобы сделать ведомство более гибким и эффективным, их резко раскритиковали нынешние и бывшие дипломаты, которые утверждают, что такие изменения ослабят влияние США и способность противостоять угрозам за рубежом.

В частности, Американская ассоциация дипломатической службы осудила происходящее, назвав увольнение "катастрофическим ударом по национальным интересам США" в "момент большой глобальной нестабильности".

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Автор: 

Госдепартамент США (1861) увольнение (2694) Рубио Марко (246)


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Топ комментарии
+8
Хуже нєбудет хотьпаржом
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12.07.2025 00:54 Ответить
+3
главно дєло шоб сєргєя горохвского не звільнили під гарячу руку.
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12.07.2025 01:02 Ответить
+2
Ось тобі, держслужбовцю, і трампів день!!
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12.07.2025 00:50 Ответить
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Ніхто і не помітив б.
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12.07.2025 00:47 Ответить
Ось тобі, держслужбовцю, і трампів день!!
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12.07.2025 00:50 Ответить
Хуже нєбудет хотьпаржом
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12.07.2025 00:54 Ответить
главно дєло шоб сєргєя горохвского не звільнили під гарячу руку.
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12.07.2025 01:02 Ответить
трампон циничный ИДИОТ или так же ненавидит америку и американцев..
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12.07.2025 01:21 Ответить
С тем что он сокращает госзатраты на 50 секретарок одного чиновника оставляя одну, то тут я с ним соглашусь, нам бы тоже сократить помошников депутатов, и помошников помошников депутатов, или тут тоже циничный идиотизм?
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12.07.2025 01:48 Ответить
А в нас аппарат будуть зкорочувати? Чи будуть кричати про дефіцит бюджету і роздувати держаппарат далі?
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12.07.2025 01:44 Ответить
за кожним скороченням в авторитарному апараті наступає удосконалення штатної структури зі збвльшенням загального штату апарату в півтора-два рази порівняно з попереднім.
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12.07.2025 01:47 Ответить
Рудий свій гарем буде працевлаштовувати.
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12.07.2025 05:10 Ответить
А що нам до того?
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12.07.2025 05:11 Ответить
Отличный пример украинской власти,если с каждого министерства уволить пять процентов бронированных бездельников,то можно будет легко остановить наступление путинских полчищь,а если десять,то за полгода освободить все земли,которые отдали туманоголовый и его ларечник.
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12.07.2025 07:49 Ответить
Краснов виконує поставлені завдання: опускає штати в ГЛИБОКУ задницю.
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12.07.2025 07:55 Ответить
 
 