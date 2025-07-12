У Держдепартаменті США почалися масові звільнення співробітників, - AP

Державний департамент США розпочав масові звільнення своїх співробітників у межах кампанії зі скорочення федерального державного апарату, оголошеної президентом Дональдом Трампом.

Про це пише агентство Associated Press, інформує Цензор.НЕТ.

Один із посадовців відомства на умовах анонімності розповів, що повідомлення про звільнення почали надсилати 1107 цивільним службовцям і 246 співробітникам дипломатичної служби.

Співробітники Держдепартаменту отримують повідомлення про звільнення електронною поштою і відразу після цього їх відправляють в адміністративні відпустки. Працівників дипломатичної служби офіційно буде звільнено через 120 днів після отримання повідомлення, цивільних службовців – через 60 днів.

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Видання пише, що хоч президент Дональд Трамп, державний секретар Марко Рубіо і їхні союзники-республіканці назвали скорочення необхідними для того, щоб зробити відомство більш гнучким й ефективним, їх різко розкритикували нинішні й колишні дипломати, які стверджують, що такі зміни послаблять вплив США і здатність протистояти загрозам за кордоном.

Зокрема, Американська асоціація дипломатичної служби засудила те, що відбувається, назвавши звільнення "катастрофічним ударом по національних інтересах США" у "момент великої глобальної нестабільності".

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