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Новини Скорочення в США Скорочення бюджету Держдепу та USAID
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У Держдепартаменті США почалися масові звільнення співробітників, - AP

Співробітників Держдепу скорочують

Державний департамент США розпочав масові звільнення своїх співробітників у межах кампанії зі скорочення федерального державного апарату, оголошеної президентом Дональдом Трампом.

Про це пише агентство Associated Press, інформує Цензор.НЕТ.

Один із посадовців відомства на умовах анонімності розповів, що повідомлення про звільнення почали надсилати 1107 цивільним службовцям і 246 співробітникам дипломатичної служби.

Співробітники Держдепартаменту отримують повідомлення про звільнення електронною поштою і відразу після цього їх відправляють в адміністративні відпустки. Працівників дипломатичної служби офіційно буде звільнено через 120 днів після отримання повідомлення, цивільних службовців – через 60 днів.

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Видання пише, що хоч президент Дональд Трамп, державний секретар Марко Рубіо і їхні союзники-республіканці назвали скорочення необхідними для того, щоб зробити відомство більш гнучким й ефективним, їх різко розкритикували нинішні й колишні дипломати, які стверджують, що такі зміни послаблять вплив США і здатність протистояти загрозам за кордоном.

Зокрема, Американська асоціація дипломатичної служби засудила те, що відбувається, назвавши звільнення "катастрофічним ударом по національних інтересах США" у "момент великої глобальної нестабільності".

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Автор: 

Держдепартамент США (1659) звільнення (2705) Рубіо Марко (250)


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12.07.2025 00:47 Відповісти
Ось тобі, держслужбовцю, і трампів день!!
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12.07.2025 00:50 Відповісти
Хуже нєбудет хотьпаржом
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12.07.2025 00:54 Відповісти
главно дєло шоб сєргєя горохвского не звільнили під гарячу руку.
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12.07.2025 01:02 Відповісти
трампон циничный ИДИОТ или так же ненавидит америку и американцев..
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12.07.2025 01:21 Відповісти
С тем что он сокращает госзатраты на 50 секретарок одного чиновника оставляя одну, то тут я с ним соглашусь, нам бы тоже сократить помошников депутатов, и помошников помошников депутатов, или тут тоже циничный идиотизм?
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12.07.2025 01:48 Відповісти
А в нас аппарат будуть зкорочувати? Чи будуть кричати про дефіцит бюджету і роздувати держаппарат далі?
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12.07.2025 01:44 Відповісти
за кожним скороченням в авторитарному апараті наступає удосконалення штатної структури зі збвльшенням загального штату апарату в півтора-два рази порівняно з попереднім.
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12.07.2025 01:47 Відповісти
 
 