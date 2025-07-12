Общие боевые потери РФ с начала войны – около 1 032 690 человек (+1040 за сутки), 11 013 танков, 30 194 артсистемы, 22 980 боевых бронированных машин. ИНФОГРАФИКА

Силы обороны Украины с начала полномасштабного вторжения ликвидировали 1 032 690 российских захватчиков.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.

Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 12.07.25 ориентировочно составляют:

личного состава - около 1032690 (+1070) человек

танков - 11013 (+0) ед

боевых бронированных машин - 22980 (+1) ед

артиллерийских систем - 30194 (+31) ед

РСЗО - 1437 (+0) ед

средства ПВО - 1193 (+0) ед

самолетов - 421 (+0) ед

вертолетов - 340 (+0)

БПЛА оперативно-тактического уровня - 45248 (+245)

крылатые ракеты - 3459 (+0)

корабли/катера - 28 (+0)

подводные лодки - 1 (+0)

автомобильная техника и автоцистерны - 54822 (+90)

специальная техника - 3929 (+0)

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