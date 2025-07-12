Общие боевые потери РФ с начала войны – около 1 032 690 человек (+1040 за сутки), 11 013 танков, 30 194 артсистемы, 22 980 боевых бронированных машин. ИНФОГРАФИКА
Силы обороны Украины с начала полномасштабного вторжения ликвидировали 1 032 690 российских захватчиков.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.
Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 12.07.25 ориентировочно составляют:
личного состава - около 1032690 (+1070) человек
танков - 11013 (+0) ед
боевых бронированных машин - 22980 (+1) ед
артиллерийских систем - 30194 (+31) ед
РСЗО - 1437 (+0) ед
средства ПВО - 1193 (+0) ед
самолетов - 421 (+0) ед
вертолетов - 340 (+0)
БПЛА оперативно-тактического уровня - 45248 (+245)
крылатые ракеты - 3459 (+0)
корабли/катера - 28 (+0)
подводные лодки - 1 (+0)
автомобильная техника и автоцистерны - 54822 (+90)
специальная техника - 3929 (+0)
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+8 Qq Qqq #455433
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+6 Qq Qqq #455433
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+5 Amber
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Не вірю.
В чомусь причина є.
123! одиниці знищеної техніки та 1070! чумардосів за день.
Броня відсутня. Арта та логістика норм.
Відбита чергова повітряна атака.
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможемо.
P.s. 1 032 000 це більше, ніж все населення такого міста, як Пєрмь, населення якого за 9 роки зменшилось на 14 000 рил!
Ще б корито якесь підбити для круглої цифри...