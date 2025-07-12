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Новости Уничтожение российской техники Уничтожение российских оккупантов
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Общие боевые потери РФ с начала войны – около 1 032 690 человек (+1040 за сутки), 11 013 танков, 30 194 артсистемы, 22 980 боевых бронированных машин. ИНФОГРАФИКА

Уничтожение российской техники

Силы обороны Украины с начала полномасштабного вторжения ликвидировали 1 032 690  российских захватчиков.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.

Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 12.07.25 ориентировочно составляют:

личного состава - около 1032690 (+1070) человек

танков - 11013 (+0) ед

боевых бронированных машин - 22980 (+1) ед

артиллерийских систем - 30194 (+31) ед

РСЗО - 1437 (+0) ед

средства ПВО - 1193 (+0) ед

самолетов - 421 (+0) ед

вертолетов - 340 (+0)

БПЛА оперативно-тактического уровня - 45248 (+245)

крылатые ракеты - 3459 (+0)

корабли/катера - 28 (+0)

подводные лодки - 1 (+0)

автомобильная техника и автоцистерны - 54822 (+90)

специальная техника - 3929 (+0)

Читайте также на "Цензор.НЕТ": На фронте произошло 145 боестолкновений, больше всего - на Покровском и Лиманском направлениях, - Генштаб

Потери врага за сутки

Автор: 

армия РФ (20022) Генштаб ВС (6645) ликвидация (3821) уничтожение (7471)


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Топ комментарии
+8
Минув 4162 день москальсько-української війни.
123! одиниці знищеної техніки та 1070! чумардосів за день.
Броня відсутня. Арта та логістика норм.
Відбита чергова повітряна атака.
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможемо.

P.s. 1 032 000 це більше, ніж все населення такого міста, як Пєрмь, населення якого за 9 роки зменшилось на 14 000 рил!
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12.07.2025 07:58 Ответить
+6
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12.07.2025 08:02 Ответить
+5
Слава ЗСУ👍🏼👍🏼👍🏼🙏🏼🙏🏼🙏🏼
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12.07.2025 07:26 Ответить
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Слава ЗСУ👍🏼👍🏼👍🏼🙏🏼🙏🏼🙏🏼
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12.07.2025 07:26 Ответить
Боженько! Бережи вояків ЗСУ!!!
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12.07.2025 07:48 Ответить
Танчики все,або майже все
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12.07.2025 07:49 Ответить
і шо, бетеери також?
Не вірю.
В чомусь причина є.
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12.07.2025 07:51 Ответить
Причина в недоцільності їх використання на полі бою, горять а сенсу нуль.
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12.07.2025 08:00 Ответить
Та причина в їх відсутності,не дарма ж на моцики пересіли
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12.07.2025 08:19 Ответить
Тема там повної відсутності, не треба недооцінювати ворога. Так, бази зберігання спустошились, але підбиту техніку ремонтують, нову виробляють. Просто стара тактика використання абсолютно недоцільна, броня в таких масштабах не горіла з часів 2-ї світової, москалями вичерпано величезні склади броні совка, які накопичувались для захоплення всього світу, і бездарно спалені нашими хлопцями. Чумардосів їм не шкода, але броню прийшов наказ берегти, щоб не скатитись до рівня африканських армій. Стара концепція застосування броні повністю нівільована дронами. Зараз весь всіт на прикладі нашої війни намагається розробити нову концепцію.
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12.07.2025 08:36 Ответить
Македонія віддала нам усі свої танки і створює армію нового типу, в якій ставка робиться не на важку техніку, а на оперативну гнучкість (бронеавтомобілі JLTV 4x4 та колісні бронетранспортери Stryker 8x8 які будуть посилені різним набором безпілотних систем)
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12.07.2025 08:58 Ответить
Десь було відео кацапів з повними штанами щастя від того що їм в танковий полк (танковий полк Карл) передали замість танка мотоцикол. Правда щастя було не довгим бо довбокряк, який на нього сів, вже через декілька метрів добряче навернувся.
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12.07.2025 09:42 Ответить
До ББМ входять не тільки бетеери, а й тіж самі мотолиги чи то Рись, Тигр, Тайфун, та і китайці не гребують продавати кацап свої броньовички. А причина звісно є, kill-зона (нове поняття в ******** війні), там не те що рухатись - трупаком прикидатися загрожуэ швидким переходом саме в цей стан.
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12.07.2025 09:23 Ответить
По ходу да
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12.07.2025 07:58 Ответить
Минув 4162 день москальсько-української війни.
123! одиниці знищеної техніки та 1070! чумардосів за день.
Броня відсутня. Арта та логістика норм.
Відбита чергова повітряна атака.
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможемо.

P.s. 1 032 000 це більше, ніж все населення такого міста, як Пєрмь, населення якого за 9 роки зменшилось на 14 000 рил!
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12.07.2025 07:58 Ответить
Утилізація моськовського лайна триває !! Слава ЗСУ !!))
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12.07.2025 08:01 Ответить
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12.07.2025 08:02 Ответить
Арта у кроці до ювілею! Добрячого такого!
Ще б корито якесь підбити для круглої цифри...
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12.07.2025 08:13 Ответить
Це ти у Qq Qqq про арту підгледів, то він так шуткує (данні за 06.07.25) - арта ще 8-го чісла ювілей у тридцять тисяч відсвяткувала, корита 9-го.
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12.07.2025 08:41 Ответить
А танки не приїхали і всього одна ББМ.
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12.07.2025 08:38 Ответить
 
 