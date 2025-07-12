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Новини Знищення російської техніки Знищення російських окупантів
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Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 1 032 690 осіб (+1040 за добу), 11 013 танків, 30 194 артсистеми, 22 980 бойових броньованих машин. ІНФОГРАФІКА

Знищення російської техніки

Сили оборони України від початку повномасштабного вторгнення ліквідували 1 032 690 осіб російських загарбників.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.

Як зазначається, загальні бойові втрати противника із 24.02.22 по 12.07.25 орієнтовно становлять:

особового складу – близько 1032690 (+1070) осіб

танків – 11013 (+0) од

бойових броньованих машин – 22980 (+1) од

артилерійських систем – 30194 (+31) од

РСЗВ  – 1437 (+0) од

засоби ППО  – 1193 (+0) од

літаків – 421 (+0) од

гелікоптерів – 340 (+0)

БПЛА оперативно-тактичного рівня  – 45248 (+245)

крилаті ракети – 3459 (+0)

кораблі / катери – 28 (+0)

підводні човни – 1 (+0)

автомобільна техніка та автоцистерни  – 54822 (+90)

спеціальна техніка – 3929 (+0)

Читайте також на "Цензор.НЕТ": На фронті відбулося 145 боєзіткнень, найбільше – на Покровському та Лиманському напрямках, - Генштаб

Втарти ворога за добу

Автор: 

армія рф (18172) Генштаб ЗС (6947) ліквідація (4205) знищення (7783)


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Топ коментарі
+4
Минув 4162 день москальсько-української війни.
123! одиниці знищеної техніки та 1070! чумардосів за день.
Броня відсутня. Арта та логістика норм.
Відбита чергова повітряна атака.
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможемо.

P.s. 1 032 000 це більше, ніж все населення такого міста, як Пєрмь, населення якого за 9 роки зменшилось на 14 000 рил!
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12.07.2025 07:58 Відповісти
+2
Слава ЗСУ👍🏼👍🏼👍🏼🙏🏼🙏🏼🙏🏼
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12.07.2025 07:26 Відповісти
+2
Утилізація моськовського лайна триває !! Слава ЗСУ !!))
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12.07.2025 08:01 Відповісти
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Слава ЗСУ👍🏼👍🏼👍🏼🙏🏼🙏🏼🙏🏼
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12.07.2025 07:26 Відповісти
Боженько! Бережи вояків ЗСУ!!!
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12.07.2025 07:48 Відповісти
Танчики все,або майже все
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12.07.2025 07:49 Відповісти
і шо, бетеери також?
Не вірю.
В чомусь причина є.
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12.07.2025 07:51 Відповісти
Причина в недоцільності їх використання на полі бою, горять а сенсу нуль.
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12.07.2025 08:00 Відповісти
Та причина в їх відсутності,не дарма ж на моцики пересіли
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12.07.2025 08:19 Відповісти
По ходу да
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12.07.2025 07:58 Відповісти
Минув 4162 день москальсько-української війни.
123! одиниці знищеної техніки та 1070! чумардосів за день.
Броня відсутня. Арта та логістика норм.
Відбита чергова повітряна атака.
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможемо.

P.s. 1 032 000 це більше, ніж все населення такого міста, як Пєрмь, населення якого за 9 роки зменшилось на 14 000 рил!
показати весь коментар
12.07.2025 07:58 Відповісти
Утилізація моськовського лайна триває !! Слава ЗСУ !!))
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12.07.2025 08:01 Відповісти
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12.07.2025 08:02 Відповісти
Арта у кроці до ювілею! Добрячого такого!
Ще б корито якесь підбити для круглої цифри...
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12.07.2025 08:13 Відповісти
 
 