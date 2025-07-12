Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 1 032 690 осіб (+1040 за добу), 11 013 танків, 30 194 артсистеми, 22 980 бойових броньованих машин. ІНФОГРАФІКА
Сили оборони України від початку повномасштабного вторгнення ліквідували 1 032 690 осіб російських загарбників.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.
Як зазначається, загальні бойові втрати противника із 24.02.22 по 12.07.25 орієнтовно становлять:
особового складу – близько 1032690 (+1070) осіб
танків – 11013 (+0) од
бойових броньованих машин – 22980 (+1) од
артилерійських систем – 30194 (+31) од
РСЗВ – 1437 (+0) од
засоби ППО – 1193 (+0) од
літаків – 421 (+0) од
гелікоптерів – 340 (+0)
БПЛА оперативно-тактичного рівня – 45248 (+245)
крилаті ракети – 3459 (+0)
кораблі / катери – 28 (+0)
підводні човни – 1 (+0)
автомобільна техніка та автоцистерни – 54822 (+90)
спеціальна техніка – 3929 (+0)
Топ коментарі
+4 Qq Qqq #455433
показати весь коментар12.07.2025 07:58 Відповісти Посилання
+2 Amber
показати весь коментар12.07.2025 07:26 Відповісти Посилання
+2 Дмитро Черних #470343
показати весь коментар12.07.2025 08:01 Відповісти Посилання
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Не вірю.
В чомусь причина є.
123! одиниці знищеної техніки та 1070! чумардосів за день.
Броня відсутня. Арта та логістика норм.
Відбита чергова повітряна атака.
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможемо.
P.s. 1 032 000 це більше, ніж все населення такого міста, як Пєрмь, населення якого за 9 роки зменшилось на 14 000 рил!
Ще б корито якесь підбити для круглої цифри...