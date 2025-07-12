Оккупанты ударили из артиллерии по Новоданиловке на Запорожье: ранен мужчина
Сегодня, 12 июля, российские войска ударили артиллерией по Новоданиловке в запорожской области. Как следствие, есть раненый и разрушения.
Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров, передает Цензор.НЕТ.
"66-летний мужчина получил ранения вследствие вражеской атаки на Пологовский район. Россияне артиллерией ударили по Новоданиловке", - говорится в сообщении.
Отмечается, что вследствие обстрела разрушен дом.
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