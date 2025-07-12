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Новини Обстріли Запорізької області
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Окупанти вдарили з артилерії по Новоданилівці на Запоріжжі: поранено чоловіка

Наслідки обстрілів Запорізької області

Сьогодні, 12 липня, російські війська вдарили артилерією по Новоданилівці в запорізькій області, унаслідок чого є поранений та руйнування.

Про це повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров, передає Цензор.НЕТ.

"66-річний чоловік отримав поранення внаслідок ворожої атаки на Пологівський район. Росіяни артилерією вдарили по Новоданилівці", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що внаслідок обстрілу зруйновано будинок.

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Автор: 

обстріл (29807) Запорізька область (3833) Пологівський район (89) Новоданилівка (1)


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