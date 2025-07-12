Окупанти вдарили з артилерії по Новоданилівці на Запоріжжі: поранено чоловіка
Сьогодні, 12 липня, російські війська вдарили артилерією по Новоданилівці в запорізькій області, унаслідок чого є поранений та руйнування.
Про це повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров, передає Цензор.НЕТ.
"66-річний чоловік отримав поранення внаслідок ворожої атаки на Пологівський район. Росіяни артилерією вдарили по Новоданилівці", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що внаслідок обстрілу зруйновано будинок.
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