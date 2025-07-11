Рашисти вдарили по Малій Токмачці на Запоріжжі. Загинула 71-річна жінка
Російські окупанти атакували Малу Токмачку в Запорізькій області, внаслідок чого є загибла.
Про це повідомив глава ОВА Іван Федоров, інформує Цензор.НЕТ.
Так, війська РФ вдарили з артилерії, було зруйновано приватні будинки.
Загинула 71-річна жінка.
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