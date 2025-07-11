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Новини Обстріли Запорізької області
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Рашисти вдарили по Малій Токмачці на Запоріжжі. Загинула 71-річна жінка

РФ вдарила по Малій Токмачці. Загинула жінка

Російські окупанти атакували Малу Токмачку в Запорізькій області, внаслідок чого є загибла.

Про це повідомив глава ОВА Іван Федоров, інформує Цензор.НЕТ.

Так, війська РФ вдарили з артилерії, було зруйновано приватні будинки.

Загинула 71-річна жінка.

Читайте: Примусову евакуацію оголошено в Малій Токмачці на Запоріжжі

Автор: 

обстріл (29794) Запорізька область (3830) Пологівський район (88) Мала Токмачка (4)


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