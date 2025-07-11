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Новости Обстрелы Запорожской области
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Рашисты нанесли удар по Малой Токмачке на Запорожье. Погибла 71-летняя женщина

РФ нанесла удар по Малой Токмачке. Погибла женщина

Российские оккупанты атаковали Малую Токмачку в Запорожской области, в результате чего есть погибшая.

Об этом сообщил глава ОВА Иван Федоров, информирует Цензор.НЕТ.

Так, войска РФ ударили из артиллерии, были разрушены частные дома.

Погибла 71-летняя женщина.

Читайте: Принудительная эвакуация объявлена в Малой Токмачке на Запорожье

Автор: 

обстрел (28470) Запорожская область (3298) Пологовский район (88) Малая Токмачка (5)


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