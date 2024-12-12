Принудительная эвакуация объявлена ​​в Малой Токмачке на Запорожье

В результате усиления обстрелов на Ореховском направлении принято решение о принудительной эвакуации жителей села Малая Токмачка Пологовского района.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщили в отделе коммуникации ГУ Нацполиции в Запорожской области.

"Из-за усиления обстрелов на Ореховском направлении принято решение о принудительной эвакуации жителей села Малая Токмачка Пологовского района, которое расположено непосредственно на линии боевого соприкосновения. По результатам проведенных мероприятий полицейскими эвакуированы из населенного пункта 22 человека, еще 7 выехали самостоятельно. Сейчас в селе остаются еще 16 человек", - говорится в сообщении.

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Также отмечается, что всего на сегодня на территориях, где ведутся активные боевые действия, находятся 8884 человека.

Кроме того, отмечается, что в области есть населенные пункты, из которых дети подлежат принудительной эвакуации. Это Гуляйполе, Степногорск, Новопавловка, Преображенка и Егоровка. Всего оттуда эвакуировали 54 ребенка вместе с их родителями.

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Ранее сообщалось, что в прифронтовом селе Малая Токмачка Запорожской области остаются 16 человек. С теми, кто отказывается выезжать, полиция проводит разъяснительную работу.