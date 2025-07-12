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Новости США приостановили помощь и обмен разведданными Альтернатива разведданным США
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Украина сможет узнавать об активности российской баллистики без разведданных США, - ГУР

Украина сможет узнавать об активности российской баллистики

Если США прекратят обмен разведывательными данными с Украиной, то возможность получения необходимой информации об активности российских пусковых установок будет сохраняться.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в ответе на запрос LIGA.net сообщило Главное управление разведки.

В частности, на вопрос, останутся ли у Украины средства (собственные и от других партнеров), чтобы выявлять активность пусковых установок баллистических ракет средней дальности (к которым относится "Орешник"), а также оперативно-тактических комплексов "Искандер-М" и подобных, если Вашингтон прекратит обмен разведданными, в ГУР отметили, что, несмотря на сложность, возможность выявлять активность оккупантов останется.

Также читайте: Украина не сможет компенсировать, если США прекратят обмен разведданными, - Зеленский

"Прекращение обмена разведывательными данными между Украиной и США несколько усложнит выявление активности российских пусковых установок. Однако будет сохраняться возможность получения этой информации", - ответили в разведке.

Напомним, ранее президент Владимир Зеленский сообщил, что Украина получает информацию о пусках баллистических ракет от партнеров.

Автор: 

США (27467) баллистические ракеты (426)


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Топ комментарии
+5
Буданов вже була кава в Криму перестань брехати чи ти з кобла-зе гнид ну тоді так..,продовжуй тебе чекає - абдрестович
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12.07.2025 21:44 Ответить
+4
Ясно! Трамп - Гегсету: Піт, відключай. Раз такі справи, а чо делать. Оно не нашкодить.
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12.07.2025 21:44 Ответить
+2
Чого таке питання виникло в принципі, цікаво.
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12.07.2025 22:03 Ответить
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Буданов вже була кава в Криму перестань брехати чи ти з кобла-зе гнид ну тоді так..,продовжуй тебе чекає - абдрестович
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12.07.2025 21:44 Ответить
Ясно! Трамп - Гегсету: Піт, відключай. Раз такі справи, а чо делать. Оно не нашкодить.
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12.07.2025 21:44 Ответить
Коли вже прилетить дізнаємося?
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12.07.2025 21:46 Ответить
Ну дiзналися,i шо...прзначати черговий "день жалоби"?
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12.07.2025 21:49 Ответить
буданга зельоні відосики запустив у космос ?

разом з кримською кавою мабуть
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12.07.2025 21:51 Ответить
мольфари калдувати будуть
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12.07.2025 21:54 Ответить
Чого таке питання виникло в принципі, цікаво.
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12.07.2025 22:03 Ответить
Мабуть є поганою практикою під час війни повідомляти ворогу і постачальникам розвідданих про те, без яких саме розвідданих ми можемо обійтись, але з обтяженнями (ускладненнями).
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12.07.2025 22:05 Ответить
Будуть взнавати так як всі - з Телеграма
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12.07.2025 22:06 Ответить
постфактум звісно.
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12.07.2025 22:15 Ответить
Буданов іди разом з зелею на-й і тоді Україна відвоює МИР
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12.07.2025 22:24 Ответить
Кава в Криму уже була! Будуть і розвідданні....
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12.07.2025 22:37 Ответить
після такої яво антиукраїнської заяви не далеко .що США скажуть-"Ви там маєте чим відстежувати .ось і ловіть рашистські ракети "зеленими " радарами
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12.07.2025 22:56 Ответить
 
 