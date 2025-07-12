Украина сможет узнавать об активности российской баллистики без разведданных США, - ГУР

Если США прекратят обмен разведывательными данными с Украиной, то возможность получения необходимой информации об активности российских пусковых установок будет сохраняться.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в ответе на запрос LIGA.net сообщило Главное управление разведки.

В частности, на вопрос, останутся ли у Украины средства (собственные и от других партнеров), чтобы выявлять активность пусковых установок баллистических ракет средней дальности (к которым относится "Орешник"), а также оперативно-тактических комплексов "Искандер-М" и подобных, если Вашингтон прекратит обмен разведданными, в ГУР отметили, что, несмотря на сложность, возможность выявлять активность оккупантов останется.

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"Прекращение обмена разведывательными данными между Украиной и США несколько усложнит выявление активности российских пусковых установок. Однако будет сохраняться возможность получения этой информации", - ответили в разведке.

Напомним, ранее президент Владимир Зеленский сообщил, что Украина получает информацию о пусках баллистических ракет от партнеров.