УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
8724 відвідувача онлайн
Новини США призупинили передачу розвідданих в Україну Альтернатива розвідданим США
1 637 12

Україна зможе дізнаватися про активність російської балістики без розвідданих США, - ГУР

Україна зможе дізнаватися про активність російської балістики

Якщо США припинять обмін розвідувальними даними з Україною, то можливість отримання необхідної інформації щодо активності російських пускових установок зберігатиметься.

Як передає Цензор.НЕТ, про це у відповіді на запит LIGA.net повідомило Головне управління розвідки.

Так, на запитання, чи залишаться в України засоби (власні та від інших партнерів), щоб виявляти активність пускових установок балістичних ракет середньої дальності (до яких належить "Орєшнік"), а також оперативно-тактичних комплексів "Іскандер-М" і подібних, якщо Вашингтон припинить обмін розвідданими, у ГУР зауважили, що, попри складність, можливість виявляти активність окупантів залишиться.

Також читайте: Україна не зможе компенсувати, якщо США припинять обмін розвідданими, - Зеленський

"Припинення обміну розвідувальними даними між Україною та США дещо ускладнить виявлення активності російських пускових установок. Проте зберігатиметься можливість отримання цієї інформації", – відповіли в розвідці.

Нагадаємо, раніше президент Володимир Зеленський повідомив, що Україна отримує інформацію про пуски балістичних ракет від партнерів.

Автор: 

США (23763) балістичні ракети (457)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+4
Буданов вже була кава в Криму перестань брехати чи ти з кобла-зе гнид ну тоді так..,продовжуй тебе чекає - абдрестович
показати весь коментар
12.07.2025 21:44 Відповісти
+3
Ясно! Трамп - Гегсету: Піт, відключай. Раз такі справи, а чо делать. Оно не нашкодить.
показати весь коментар
12.07.2025 21:44 Відповісти
+2
Чого таке питання виникло в принципі, цікаво.
показати весь коментар
12.07.2025 22:03 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Буданов вже була кава в Криму перестань брехати чи ти з кобла-зе гнид ну тоді так..,продовжуй тебе чекає - абдрестович
показати весь коментар
12.07.2025 21:44 Відповісти
Ясно! Трамп - Гегсету: Піт, відключай. Раз такі справи, а чо делать. Оно не нашкодить.
показати весь коментар
12.07.2025 21:44 Відповісти
Коли вже прилетить дізнаємося?
показати весь коментар
12.07.2025 21:46 Відповісти
Ну дiзналися,i шо...прзначати черговий "день жалоби"?
показати весь коментар
12.07.2025 21:49 Відповісти
буданга зельоні відосики запустив у космос ?

разом з кримською кавою мабуть
показати весь коментар
12.07.2025 21:51 Відповісти
мольфари калдувати будуть
показати весь коментар
12.07.2025 21:54 Відповісти
Чого таке питання виникло в принципі, цікаво.
показати весь коментар
12.07.2025 22:03 Відповісти
Мабуть є поганою практикою під час війни повідомляти ворогу і постачальникам розвідданих про те, без яких саме розвідданих ми можемо обійтись, але з обтяженнями (ускладненнями).
показати весь коментар
12.07.2025 22:05 Відповісти
Будуть взнавати так як всі - з Телеграма
показати весь коментар
12.07.2025 22:06 Відповісти
постфактум звісно.
показати весь коментар
12.07.2025 22:15 Відповісти
Буданов іди разом з зелею на-й і тоді Україна відвоює МИР
показати весь коментар
12.07.2025 22:24 Відповісти
Кава в Криму уже була! Будуть і розвідданні....
показати весь коментар
12.07.2025 22:37 Відповісти
 
 