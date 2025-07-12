Україна зможе дізнаватися про активність російської балістики без розвідданих США, - ГУР

Якщо США припинять обмін розвідувальними даними з Україною, то можливість отримання необхідної інформації щодо активності російських пускових установок зберігатиметься.

Як передає Цензор.НЕТ, про це у відповіді на запит LIGA.net повідомило Головне управління розвідки.

Так, на запитання, чи залишаться в України засоби (власні та від інших партнерів), щоб виявляти активність пускових установок балістичних ракет середньої дальності (до яких належить "Орєшнік"), а також оперативно-тактичних комплексів "Іскандер-М" і подібних, якщо Вашингтон припинить обмін розвідданими, у ГУР зауважили, що, попри складність, можливість виявляти активність окупантів залишиться.

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"Припинення обміну розвідувальними даними між Україною та США дещо ускладнить виявлення активності російських пускових установок. Проте зберігатиметься можливість отримання цієї інформації", – відповіли в розвідці.

Нагадаємо, раніше президент Володимир Зеленський повідомив, що Україна отримує інформацію про пуски балістичних ракет від партнерів.