Україна зможе дізнаватися про активність російської балістики без розвідданих США, - ГУР
Якщо США припинять обмін розвідувальними даними з Україною, то можливість отримання необхідної інформації щодо активності російських пускових установок зберігатиметься.
Як передає Цензор.НЕТ, про це у відповіді на запит LIGA.net повідомило Головне управління розвідки.
Так, на запитання, чи залишаться в України засоби (власні та від інших партнерів), щоб виявляти активність пускових установок балістичних ракет середньої дальності (до яких належить "Орєшнік"), а також оперативно-тактичних комплексів "Іскандер-М" і подібних, якщо Вашингтон припинить обмін розвідданими, у ГУР зауважили, що, попри складність, можливість виявляти активність окупантів залишиться.
"Припинення обміну розвідувальними даними між Україною та США дещо ускладнить виявлення активності російських пускових установок. Проте зберігатиметься можливість отримання цієї інформації", – відповіли в розвідці.
Нагадаємо, раніше президент Володимир Зеленський повідомив, що Україна отримує інформацію про пуски балістичних ракет від партнерів.
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