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Рашисты ударили по Херсону: ранен мужчина
Ночью 13 июля 2025 года российская армия обстреляла Центральный район Херсона.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Херсонской ОГА.
Как отмечается, из-за вражеской атаки 61-летний мужчина получил взрывную и черепно-мозговую травмы и контузию.
Бригада "скорой" доставила пострадавшего в больницу для оказания медпомощи.
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