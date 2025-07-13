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Новости Обстрелы Херсона
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Рашисты ударили по Херсону: ранен мужчина

Удар по Херсону

Ночью 13 июля 2025 года российская армия обстреляла Центральный район Херсона.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Херсонской ОГА.

Как отмечается, из-за вражеской атаки 61-летний мужчина получил взрывную и черепно-мозговую травмы и контузию.

Бригада "скорой" доставила пострадавшего в больницу для оказания медпомощи.

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обстрел (28508) Херсон (2953) Херсонская область (5009) Херсонский район (438)


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