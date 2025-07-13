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Рашисти вдарили по Херсону: поранено чоловіка
Вночі 13 липня 2025 року російська армія обстріляла Центральний район Херсона.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Херсонської ОВА.
Як зазначається, через ворожу атаку 61-річний чоловік дістав вибухову та черепно-мозкову травми й контузію.
Бригада "швидкої" доправила потерпілого до лікарні для надання меддопомоги.
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