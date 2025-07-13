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Новини Обстріли Херсона
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Рашисти вдарили по Херсону: поранено чоловіка

Удар по Херсону

Вночі 13 липня 2025 року російська армія обстріляла Центральний район Херсона.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Херсонської ОВА.

Як зазначається, через ворожу атаку 61-річний чоловік дістав вибухову та черепно-мозкову травми й контузію.

Бригада "швидкої" доправила потерпілого до лікарні для надання меддопомоги.

Також читайте: Одна людина загинула й одну поранено внаслідок ворожих атак на Херсон

Автор: 

обстріл (29833) Херсон (3500) Херсонська область (6001) Херсонський район (447)


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