Одна людина загинула й одну поранено внаслідок ворожих атак на Херсон

Російські війська упродовж дня 12 липня кілька разів атакували Херсон, унаслідок чого є загибла та поранений.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Як розповіли в Херcонській ОВА, орієнтовно о 16:40 російські військові атакували з БпЛА цивільного у Дніпровському районі Херсона.

Унаслідок ворожої атаки постраждав 43-річний чоловік. В нього - мінно-вибухова травма, контузія, а також уламкові поранення тулуба, рук та ніг. Потерпілого у стані середньої тяжкості доправили до лікарні.

Пізніше голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін повідомив про загибель літньої херсонки.

"Російські окупаційні війська продовжують вбивати мирне населення.

Сьогодні внаслідок ворожої атаки травми, несумісні з життям, дістала 87-річна жителька Херсона. Мої співчуття родичам загиблої", - йдеться в повідомленні.

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Крім того зазначається, що по меддопомогу звернулась херсонка, яка вчора ввечері потрапила під атаку російського дрона у Корабельному районі.

Внаслідок скидання вибухівки з БпЛА 49-річна жінка дістала мінно-вибухову травму, контузію та судинний криз. Потерпіла лікуватиметься амбулаторно, від госпіталізації вона відмовилася.

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