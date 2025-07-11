Росіяни за день у Херсоні та області вбили 2 людей і 4 поранили

Загиблі та поранені цивільні: правоохоронці фіксують наслідки російської агресії на Херсонщині

Про це повідомили в Херсонській обласній прокуратурі, передає Цензор.НЕТ.



За процесуального керівництва органів прокуратури Херсонської області розпочато досудові розслідування за фактами порушення законів і звичаїв війни (ч. 1, 2 ст. 438 КК України).



За даними слідства, 11 липня 2025 року військові армії РФ атакували населені пункти Херсонської області із застосуванням артилерії, зокрема і реактивної, та різного типу безпілотних літальних апаратів.

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Станом на 17:00 правоохоронцями встановлено, що двоє цивільних загинуло, ще четверо – дістали поранень.

Так, внаслідок артилерійського обстрілу амбулаторії у Білозерці поранено двох співробітників та одного відвідувача закладу. Пізніше, під час аварійно-рятувальних робіт, під завалами було виявлено тіло загиблої людини.

Також окупанти, скинувши вибухівку з БпЛА, у Херсоні вбили чоловіка.

Ще одному в Антонівці – завдали травм.

Крім того, пошкоджено будівлю амбулаторії, приватні та багатоквартирні будинки, автотранспорт.

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