УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9073 відвідувача онлайн
Новини Атака дрона на Херсонщині
118 0

Росіяни за день у Херсоні та області вбили 2 людей і 4 поранили

авто в херсоні після обстрілу

Загиблі та поранені цивільні: правоохоронці фіксують наслідки російської агресії на Херсонщині

Про це повідомили в Херсонській обласній прокуратурі, передає Цензор.НЕТ.

За процесуального керівництва органів прокуратури Херсонської області розпочато досудові розслідування за фактами порушення законів і звичаїв війни (ч. 1, 2 ст. 438 КК України).

За даними слідства, 11 липня 2025 року військові армії РФ атакували населені пункти Херсонської області із застосуванням артилерії, зокрема і реактивної, та різного типу безпілотних літальних апаратів.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Росіяни атакували дроном цивільну автівку в Білозерці: поранено водія

Станом на 17:00 правоохоронцями встановлено, що двоє цивільних загинуло, ще четверо – дістали поранень.

  • Так, внаслідок артилерійського обстрілу амбулаторії у Білозерці поранено двох співробітників та одного відвідувача закладу. Пізніше, під час аварійно-рятувальних робіт, під завалами було виявлено тіло загиблої людини.
  • Також окупанти, скинувши вибухівку з БпЛА, у Херсоні вбили чоловіка.
  • Ще одному в Антонівці – завдали травм.

Крім того, пошкоджено будівлю амбулаторії, приватні та багатоквартирні будинки, автотранспорт.

Також читайте: Нічні обстріли Херсону: поранено восьмеро мирних жителів (оновлено)

Автор: 

Херсон (3499) жертви (1847) Херсонська область (5998) Херсонський район (446)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
 
 