Росіяни за день у Херсоні та області вбили 2 людей і 4 поранили
Загиблі та поранені цивільні: правоохоронці фіксують наслідки російської агресії на Херсонщині
Про це повідомили в Херсонській обласній прокуратурі, передає Цензор.НЕТ.
За процесуального керівництва органів прокуратури Херсонської області розпочато досудові розслідування за фактами порушення законів і звичаїв війни (ч. 1, 2 ст. 438 КК України).
За даними слідства, 11 липня 2025 року військові армії РФ атакували населені пункти Херсонської області із застосуванням артилерії, зокрема і реактивної, та різного типу безпілотних літальних апаратів.
Станом на 17:00 правоохоронцями встановлено, що двоє цивільних загинуло, ще четверо – дістали поранень.
- Так, внаслідок артилерійського обстрілу амбулаторії у Білозерці поранено двох співробітників та одного відвідувача закладу. Пізніше, під час аварійно-рятувальних робіт, під завалами було виявлено тіло загиблої людини.
- Також окупанти, скинувши вибухівку з БпЛА, у Херсоні вбили чоловіка.
- Ще одному в Антонівці – завдали травм.
Крім того, пошкоджено будівлю амбулаторії, приватні та багатоквартирні будинки, автотранспорт.
Будь ласка, зачекайте...
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