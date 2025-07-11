Россияне за день в Херсоне и области убили 2 людей и 4 ранили

Погибшие и раненые гражданские: правоохранители фиксируют последствия российской агрессии на Херсонщине.

Об этом сообщили в Херсонской областной прокуратуре, передает Цензор.НЕТ.



Под процессуальным руководством органов прокуратуры Херсонской области начато досудебные расследования по фактам нарушения законов и обычаев войны (ч. 1, 2 ст. 438 УК Украины).



По данным следствия, 11 июля 2025 года военные армии РФ атаковали населенные пункты Херсонской области с применением артиллерии, в том числе и реактивной, и различного типа беспилотных летательных аппаратов.

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По состоянию на 17:00 правоохранителями установлено, что двое гражданских погибли, еще четверо - получили ранения.

В частности, вследствие артиллерийского обстрела амбулатории в Белозерке ранены двое сотрудников и один посетитель заведения. Позже, во время аварийно-спасательных работ, под завалами было обнаружено тело погибшего человека.

Также оккупанты, сбросив взрывчатку с БПЛА, в Херсоне убили мужчину.

Еще одному в Антоновке нанесли травмы.

Кроме того, повреждено здание амбулатории, частные и многоквартирные дома, автотранспорт.

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