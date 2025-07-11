New York Post опублікувало на обкладинці фото вбитого росіянами однорічного українського хлопчика

Видання The New York Post, яке називають "улюбленою газетою Трампа", оприлюднило фото вбитого військами РФ українського хлопчика.

Про це медіа повідомило у соцмережі X, передає Цензор.НЕТ.

"Сьогоднішня обкладинка: Українського малюка підірвав російський безпілотник під час цілеспрямованої атаки, коли він грався на вулиці. Москва перетворює Херсон на "зону людського сафарі"", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, 9 липня 2025 року російські війська вчергове ударили дроном по Херсонщині. Внаслідок російської атаки у селі Правдине Білозерської громади загинув однорічний хлопчик.

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