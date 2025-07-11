New York Post опублікувало на обкладинці фото вбитого росіянами однорічного українського хлопчика
Видання The New York Post, яке називають "улюбленою газетою Трампа", оприлюднило фото вбитого військами РФ українського хлопчика.
Про це медіа повідомило у соцмережі X, передає Цензор.НЕТ.
"Сьогоднішня обкладинка: Українського малюка підірвав російський безпілотник під час цілеспрямованої атаки, коли він грався на вулиці. Москва перетворює Херсон на "зону людського сафарі"", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, 9 липня 2025 року російські війська вчергове ударили дроном по Херсонщині. Внаслідок російської атаки у селі Правдине Білозерської громади загинув однорічний хлопчик.
Топ коментарі
+34 Andrew Moon
показати весь коментар11.07.2025 16:05 Відповісти Посилання
+23 Роман Демченко
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+19 Victor Frey #551639
показати весь коментар11.07.2025 16:13 Відповісти Посилання
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І не завадило б поряд фото Трампа з цитатою що путін його лучшій друг і хороший парєнь...
Кравчука, Кучму, Януковича, Зеленського - які дуже сильно хотіли дружити з москалями - вперто і завзято обирав ''мудрий'' Український народ.
Довибирались....
Сумно....
Троглодити слухняно повторяли - "ми рускіє" за що їм давали прикраси з березової кори та смачні шишки...
Коли ти путін здохнеш?
Гори падло ти і всі твої ********!
Як пишуть книги: щось ви якщо і можете зробити, то тільки покидьок живий особисто, а після смерті йому вже плювати буде на ваші карми і т.д.
Що у цих пі'дарів в головах і чим вони відрізняються від есесівських зондеркоманд...
***, слів немає!