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Новини обстріли Херсонщини Вбивство дітей
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New York Post опублікувало на обкладинці фото вбитого росіянами однорічного українського хлопчика

Видання The New York Post, яке називають "улюбленою газетою Трампа", оприлюднило фото вбитого військами РФ українського хлопчика.

Про це медіа повідомило у соцмережі X, передає Цензор.НЕТ.

"Сьогоднішня обкладинка: Українського малюка підірвав російський безпілотник під час цілеспрямованої атаки, коли він грався на вулиці. Москва перетворює Херсон на "зону людського сафарі"", - йдеться в повідомленні.

New York Post розмістило на обкладинці фото вбитого росіянами хлопчика

Нагадаємо, 9 липня 2025 року російські війська вчергове ударили дроном по Херсонщині. Внаслідок російської атаки у селі Правдине Білозерської громади загинув однорічний хлопчик.

Читайте: Кількість загиблих і поранених дітей в Україні зросла втричі за останні три місяці, - ЮНІСЕФ

New York Post розмістило на обкладинці фото вбитого росіянами хлопчика

Автор: 

діти (5203) обстріл (29794) ЗМІ (1373) США (23750) жертви (1847) Херсонська область (5998) Херсонський район (446) Правдине (2)


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Топ коментарі
+34
Так.
І не завадило б поряд фото Трампа з цитатою що путін його лучшій друг і хороший парєнь...
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11.07.2025 16:05 Відповісти
+23
Кацапи- не люди!
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11.07.2025 16:07 Відповісти
+19
то ще в давніх літописах часів початку Київської Русі писали різні очевидці що племена на території нинішньої московщини були дикунами, людожерами і жили в сороміцьких відносинах. Потім вони вкрали все що було в словян Київської Русі, навіть назву, стали "русскіє"
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11.07.2025 16:13 Відповісти
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Так.
І не завадило б поряд фото Трампа з цитатою що путін його лучшій друг і хороший парєнь...
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11.07.2025 16:05 Відповісти
Не Зеленського про мир в очах путлера ? Трам таки не президент України
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11.07.2025 17:02 Відповісти
Нажаль ситуація не така проста.
Кравчука, Кучму, Януковича, Зеленського - які дуже сильно хотіли дружити з москалями - вперто і завзято обирав ''мудрий'' Український народ.
Довибирались....
Сумно....
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11.07.2025 17:35 Відповісти
Дурні повинні страждати, тому хай або змінюються, або здохнуть.
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11.07.2025 17:42 Відповісти
другого і третього вибирала лугандосія
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11.07.2025 17:49 Відповісти
Там ситуація дуже проста. Пан з під норвезького ВПН тупо переводить стрілки...
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11.07.2025 17:50 Відповісти
Кацапи- не люди!
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11.07.2025 16:07 Відповісти
то ще в давніх літописах часів початку Київської Русі писали різні очевидці що племена на території нинішньої московщини були дикунами, людожерами і жили в сороміцьких відносинах. Потім вони вкрали все що було в словян Київської Русі, навіть назву, стали "русскіє"
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11.07.2025 16:13 Відповісти
Їхав князь з Київської Русі по тих місцях а місцеві троглодити бігли за конями, просили щось. От він і казав їм - тепер ви власність Києва, Русі - рускіє.
Троглодити слухняно повторяли - "ми рускіє" за що їм давали прикраси з березової кори та смачні шишки...
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11.07.2025 17:47 Відповісти
можна посилання на сторінки летопису?
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11.07.2025 17:57 Відповісти
путяра- а якби це були твої діти від аліни кабаєвої. цікаво щоб ти робив ****?
Коли ти путін здохнеш?
Гори падло ти і всі твої ********!
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11.07.2025 16:07 Відповісти
Його нащадків карма обов'язково наздожене. Як і більшість звичайних громадян сосії, які активно та пасивно підтримують війну.
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11.07.2025 16:10 Відповісти
немає ніякої карми. просто немає.
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11.07.2025 16:23 Відповісти
Костянтин Тихий. " -Так что,и Бога нет?! - И Бога нет! И об этом можно говорить совершенно открыто! - Но если нет Бога,то кто же жизнью человеческой управляет? - А сам человек и управляет! - Простите мою навязчивость,но для того,что бы управлять,нужно иметь точный плЯн,ну хотя бы лет на тысячу..." Взнали цитату?
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11.07.2025 17:18 Відповісти
булгаков
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11.07.2025 17:44 Відповісти
віра карму - це просто банальне самозаспокоєння. Для прикладу донька сталіна втекла в США і живе, хоч і написала книгу про "тирана батька", аналогічно втекло багато дітей інших партійних часів совка і т.д. і живуть. Багато спилися і сторчалися через наявність грошей.

Як пишуть книги: щось ви якщо і можете зробити, то тільки покидьок живий особисто, а після смерті йому вже плювати буде на ваші карми і т.д.
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11.07.2025 16:51 Відповісти
а це і трактують як карму, що наздогнала при житті
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11.07.2025 17:07 Відповісти
Костянтин Тихий,vova den,пробачте,понове, але я з вас сміюсь! Ваше,розуміння карми обмежується часовими рамками: тут і зараз ! Все те,що Ви не відчуваєте миттєво - не існує... Всевишній ( Господь,всесвітній розум, закони буття,-називайте як хочете) це десь дуже далеко від нас,людей. Ой,не далеко! Поряд і щоденно! Проаналізуйте власне життя,та життя близьких... Можливо саме тоді Вам стане трохи моторошно... А взагалі,будьте щасливими!
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11.07.2025 17:08 Відповісти
Фпв це не снаряд, оператор бачить що атакує.

Що у цих пі'дарів в головах і чим вони відрізняються від есесівських зондеркоманд...
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11.07.2025 16:09 Відповісти
На запитання, як довго він розмовляв з Путіним, Трамп відповів, що він «краще промовчить». За його словами очільник Кремля «дійсно турбується» про вбивства на полі бою та хоче, щоб «люди перестали вмирати».
***, слів немає!
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11.07.2025 16:11 Відповісти
от тільки, пуйло не сказало йому, що людьми він вважаю т.з. хрюзге виродків, а українців він людьми не вважає, тому він має безкарно і безперешкодно вбивати українців.
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11.07.2025 17:09 Відповісти
московита потрібно вбивати вбивати і ще раз вбивати і це повинно стати слоганом усього людства на землі, попри всі старання нквс з відбілення фашиської колонії
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11.07.2025 16:14 Відповісти
Дивіться,бо і вашу цитату коняка надасть Рубіо для ознайомлення.
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11.07.2025 16:29 Відповісти
цих цитат в інтернетах вже на багатотомник назбиралося
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11.07.2025 17:10 Відповісти
Так.
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11.07.2025 16:35 Відповісти
Козломорді тренують молодих пілотів на мирняку,про це вони хваляться в соц.мережах, але нашим можновладцям на це начхати!
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11.07.2025 16:32 Відповісти
а як має бути не начхати? бо щось не зовсім зрозуміло, насварити їх? вони бидло і виродки, і їх треба вбивати, чим ЗСУ і займається, чи що ти маєш на увазі
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11.07.2025 17:12 Відповісти
Те, що так би мовити українські можновладці мяко кажучі не все роблять, щоб козломоді не вбивали людей тим паче дітей.
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11.07.2025 17:30 Відповісти
Я мав на увазі, що козломорді самі зізнаються в злочинах і ці зізнання повинні доноситися до всіх адекватних керівник країн, але нашому МЗС і зєлі не до цього!
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11.07.2025 17:36 Відповісти
тут погоджуюсь повністю
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11.07.2025 17:37 Відповісти
бідні наші діти...
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11.07.2025 16:49 Відповісти
Рашизм це наймерзеніше ,найогидніше створіння, бодай ви кацапи варвари всі виздихали якщо ви воюєте з дітьми ,коли вже здохне найкривавіший в світі терорист путін ?
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11.07.2025 17:07 Відповісти
вбий росіянця!!!!!!!
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11.07.2025 17:19 Відповісти
Якби "нью йорк пост" існував в часи петра першого ,у них була б можливість показати що зробили війська цього "прагрєссівнага царя" з містом Батурин і його мешканцями. С тих пір у цих нелюдей нічого не змінилось.
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11.07.2025 17:22 Відповісти
Це Нью-Йорк Таймс який написав 1200 статей для інформаційної підтримки бомбардувань Югославії.
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11.07.2025 17:23 Відповісти
Шо за "бомбардування Югославії"?
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11.07.2025 17:37 Відповісти
Це не Нью-Йорк пост, вибачте.
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11.07.2025 17:25 Відповісти
Наші хлопці з "нуля", під Херсоном, пишуть як поводять себе русняві дроноводи. Вони отримують завдання вразити щось військове, значуще. Перелітають Дніпро і нишпорять по Херону і околицях в пошуках значущого. Наші військові навчені ,тому знають як уникати вражень дронів в більшості своїй. І ось коли руснявий оператор бачить що в нього закінчується заряд батареї він опускає той дрон на будь -кого живого . Отакі "асвабадієлі "у руснявого сцаря.
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11.07.2025 17:48 Відповісти
 
 