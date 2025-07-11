New York Post опубликовало на обложке фото убитого россиянами годовалого украинского мальчика
Издание The New York Post, которое называют "любимой газетой Трампа", обнародовало фото убитого войсками РФ украинского мальчика.
Об этом медиа сообщило в соцсети X, передает Цензор.НЕТ.
"Сегодняшняя обложка: Украинского малыша взорвал российский беспилотник во время целенаправленной атаки, когда он играл на улице. Москва превращает Херсон в "зону человеческого сафари"", - говорится в сообщении.
Напомним, 9 июля 2025 года российские войска в очередной раз ударили дроном по Херсонщине. В результате российской атаки в селе Правдиное Белозерской общины погиб годовалый мальчик.
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І не завадило б поряд фото Трампа з цитатою що путін його лучшій друг і хороший парєнь...
Коли ти путін здохнеш?
Гори падло ти і всі твої ********!
Як пишуть книги: щось ви якщо і можете зробити, то тільки покидьок живий особисто, а після смерті йому вже плювати буде на ваші карми і т.д.
Що у цих пі'дарів в головах і чим вони відрізняються від есесівських зондеркоманд...
***, слів немає!