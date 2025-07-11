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Новости обстрелы Херсонщины Убийство детей
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New York Post опубликовало на обложке фото убитого россиянами годовалого украинского мальчика

Издание The New York Post, которое называют "любимой газетой Трампа", обнародовало фото убитого войсками РФ украинского мальчика.

Об этом медиа сообщило в соцсети X, передает Цензор.НЕТ.

"Сегодняшняя обложка: Украинского малыша взорвал российский беспилотник во время целенаправленной атаки, когда он играл на улице. Москва превращает Херсон в "зону человеческого сафари"", - говорится в сообщении.

New York Post разместило на обложке фото убитого россиянами мальчика

Напомним, 9 июля 2025 года российские войска в очередной раз ударили дроном по Херсонщине. В результате российской атаки в селе Правдиное Белозерской общины погиб годовалый мальчик.

Читайте: Количество погибших и раненых детей в Украине выросло в три раза за последние три месяца, - ЮНИСЕФ

New York Post разместило на обложке фото убитого россиянами мальчика

Автор: 

дети (6627) обстрел (28470) СМИ (3848) США (27455) жертвы (2125) Херсонская область (5005) Херсонский район (434) Правдино (2)


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Топ комментарии
+26
Так.
І не завадило б поряд фото Трампа з цитатою що путін його лучшій друг і хороший парєнь...
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11.07.2025 16:05 Ответить
+17
Кацапи- не люди!
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11.07.2025 16:07 Ответить
+14
то ще в давніх літописах часів початку Київської Русі писали різні очевидці що племена на території нинішньої московщини були дикунами, людожерами і жили в сороміцьких відносинах. Потім вони вкрали все що було в словян Київської Русі, навіть назву, стали "русскіє"
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11.07.2025 16:13 Ответить
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Так.
І не завадило б поряд фото Трампа з цитатою що путін його лучшій друг і хороший парєнь...
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11.07.2025 16:05 Ответить
Не Зеленського про мир в очах путлера ? Трам таки не президент України
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11.07.2025 17:02 Ответить
Кацапи- не люди!
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11.07.2025 16:07 Ответить
то ще в давніх літописах часів початку Київської Русі писали різні очевидці що племена на території нинішньої московщини були дикунами, людожерами і жили в сороміцьких відносинах. Потім вони вкрали все що було в словян Київської Русі, навіть назву, стали "русскіє"
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11.07.2025 16:13 Ответить
путяра- а якби це були твої діти від аліни кабаєвої. цікаво щоб ти робив ****?
Коли ти путін здохнеш?
Гори падло ти і всі твої ********!
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11.07.2025 16:07 Ответить
Його нащадків карма обов'язково наздожене. Як і більшість звичайних громадян сосії, які активно та пасивно підтримують війну.
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11.07.2025 16:10 Ответить
немає ніякої карми. просто немає.
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11.07.2025 16:23 Ответить
Костянтин Тихий. " -Так что,и Бога нет?! - И Бога нет! И об этом можно говорить совершенно открыто! - Но если нет Бога,то кто же жизнью человеческой управляет? - А сам человек и управляет! - Простите мою навязчивость,но для того,что бы управлять,нужно иметь точный плЯн,ну хотя бы лет на тысячу..." Взнали цитату?
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11.07.2025 17:18 Ответить
віра карму - це просто банальне самозаспокоєння. Для прикладу донька сталіна втекла в США і живе, хоч і написала книгу про "тирана батька", аналогічно втекло багато дітей інших партійних часів совка і т.д. і живуть. Багато спилися і сторчалися через наявність грошей.

Як пишуть книги: щось ви якщо і можете зробити, то тільки покидьок живий особисто, а після смерті йому вже плювати буде на ваші карми і т.д.
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11.07.2025 16:51 Ответить
а це і трактують як карму, що наздогнала при житті
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11.07.2025 17:07 Ответить
Костянтин Тихий,vova den,пробачте,понове, але я з вас сміюсь! Ваше,розуміння карми обмежується часовими рамками: тут і зараз ! Все те,що Ви не відчуваєте миттєво - не існує... Всевишній ( Господь,всесвітній розум, закони буття,-називайте як хочете) це десь дуже далеко від нас,людей. Ой,не далеко! Поряд і щоденно! Проаналізуйте власне життя,та життя близьких... Можливо саме тоді Вам стане трохи моторошно... А взагалі,будьте щасливими!
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11.07.2025 17:08 Ответить
Фпв це не снаряд, оператор бачить що атакує.

Що у цих пі'дарів в головах і чим вони відрізняються від есесівських зондеркоманд...
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11.07.2025 16:09 Ответить
На запитання, як довго він розмовляв з Путіним, Трамп відповів, що він «краще промовчить». За його словами очільник Кремля «дійсно турбується» про вбивства на полі бою та хоче, щоб «люди перестали вмирати».
***, слів немає!
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11.07.2025 16:11 Ответить
от тільки, пуйло не сказало йому, що людьми він вважаю т.з. хрюзге виродків, а українців він людьми не вважає, тому він має безкарно і безперешкодно вбивати українців.
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11.07.2025 17:09 Ответить
московита потрібно вбивати вбивати і ще раз вбивати і це повинно стати слоганом усього людства на землі, попри всі старання нквс з відбілення фашиської колонії
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11.07.2025 16:14 Ответить
Дивіться,бо і вашу цитату коняка надасть Рубіо для ознайомлення.
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11.07.2025 16:29 Ответить
цих цитат в інтернетах вже на багатотомник назбиралося
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11.07.2025 17:10 Ответить
Так.
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11.07.2025 16:35 Ответить
Козломорді тренують молодих пілотів на мирняку,про це вони хваляться в соц.мережах, але нашим можновладцям на це начхати!
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11.07.2025 16:32 Ответить
а як має бути не начхати? бо щось не зовсім зрозуміло, насварити їх? вони бидло і виродки, і їх треба вбивати, чим ЗСУ і займається, чи що ти маєш на увазі
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11.07.2025 17:12 Ответить
Те, що так би мовити українські можновладці мяко кажучі не все роблять, щоб козломоді не вбивали людей тим паче дітей.
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11.07.2025 17:30 Ответить
бідні наші діти...
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11.07.2025 16:49 Ответить
Рашизм це наймерзеніше ,найогидніше створіння, бодай ви кацапи варвари всі виздихали якщо ви воюєте з дітьми ,коли вже здохне найкривавіший в світі терорист путін ?
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11.07.2025 17:07 Ответить
вбий росіянця!!!!!!!
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11.07.2025 17:19 Ответить
Якби "нью йорк пост" існував в часи петра першого ,у них була б можливість показати що зробили війська цього "прагрєссівнага царя" з містом Батурин і його мешканцями. С тих пір у цих нелюдей нічого не змінилось.
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11.07.2025 17:22 Ответить
Це Нью-Йорк Таймс який написав 1200 статей для інформаційної підтримки бомбардувань Югославії.
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11.07.2025 17:23 Ответить
Це не Нью-Йорк пост, вибачте.
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11.07.2025 17:25 Ответить
 
 