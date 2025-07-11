New York Post опубликовало на обложке фото убитого россиянами годовалого украинского мальчика

Издание The New York Post, которое называют "любимой газетой Трампа", обнародовало фото убитого войсками РФ украинского мальчика.

Об этом медиа сообщило в соцсети X, передает Цензор.НЕТ.

"Сегодняшняя обложка: Украинского малыша взорвал российский беспилотник во время целенаправленной атаки, когда он играл на улице. Москва превращает Херсон в "зону человеческого сафари"", - говорится в сообщении.

Напомним, 9 июля 2025 года российские войска в очередной раз ударили дроном по Херсонщине. В результате российской атаки в селе Правдиное Белозерской общины погиб годовалый мальчик.

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