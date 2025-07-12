Один человек погиб и один ранен вследствие вражеских атак на Херсон

Российские войска в течение дня 12 июля несколько раз атаковали Херсон, вследствие чего есть погибшая и раненый.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Как рассказали в Херсонской ОВА, ориентировочно в 16:40 российские военные атаковали с БПЛА гражданского в Днепровском районе Херсона.

Вследствие вражеской атаки пострадал 43-летний мужчина. У него - минно-взрывная травма, контузия, а также осколочные ранения туловища, рук и ног. Пострадавшего в состоянии средней тяжести доставили в больницу.

Позже глава Херсонской ОВА Александр Прокудин сообщил о гибели пожилой херсонки.

"Российские оккупационные войска продолжают убивать мирное население.

Сегодня вследствие вражеской атаки травмы, несовместимые с жизнью, получила 87-летняя жительница Херсона. Мои соболезнования родственникам погибшей", - говорится в сообщении.

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Кроме того отмечается, что за медпомощью обратилась херсонка, которая вчера вечером попала под атаку российского дрона в Корабельном районе.

Вследствие сброса взрывчатки с БпЛА 49-летняя женщина получила минно-взрывную травму, контузию и сосудистый криз. Пострадавшая будет лечиться амбулаторно, от госпитализации она отказалась.

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