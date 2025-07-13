Непогода в Полтавской области: повреждены дома, есть отключение электроэнергии
В результате стихийного бедствия в Кобеляцкой громаде на Полтавщине повреждены жилые дома и хозяйственные постройки.
Об этом сообщил в телеграмм-канале председатель Полтавской ОВА Владимир Когут, информирует Цензор.НЕТ.
По данным ОВА, в четырех селах общины также получила повреждения сеть электроснабжения.
На месте происшествия специалисты проводят оценку ущерба и оказывают помощь местным жителям. Аварийные бригады АО "Полтаваоблэнерго" работают над восстановлением электроснабжения. К счастью, информации о пострадавших не поступало.
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