Непогода в Полтавской области: повреждены дома, есть отключение электроэнергии

В результате стихийного бедствия в Кобеляцкой громаде на Полтавщине повреждены жилые дома и хозяйственные постройки.

Об этом сообщил в телеграмм-канале председатель Полтавской ОВА Владимир Когут, информирует Цензор.НЕТ.

По данным ОВА, в четырех селах общины также получила повреждения сеть электроснабжения.

На месте происшествия специалисты проводят оценку ущерба и оказывают помощь местным жителям. Аварийные бригады АО "Полтаваоблэнерго" работают над восстановлением электроснабжения. К счастью, информации о пострадавших не поступало.

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