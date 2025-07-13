Негода на Полтавщині: пошкоджено будинки, є знеструмлення

Унаслідок стихійного лиха в Кобеляцькій громаді на Полтавщині пошкоджено житлові будинки та господарчі споруди.

Про це повідомив у телеграм-каналі голова Полтавської ОВА Володимир Когут, інформує Цензор.НЕТ.

За даними ОВА, у чотирьох селах громади також зазнала пошкоджень мережа електропостачання.

На місці події фахівці проводять оцінку збитків та надають допомогу місцевим жителям. Аварійні бригади АТ "Полтаваобленерго" працюють над відновленням електропостачання. На щастя, інформації про постраждалих не надходило.

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