Войска РФ атаковали Украину 60 дронами: 20 БПЛА сбито, еще 20 - локационно потеряны, - Воздушные силы

За прошедшие сутки, с 14.00 12 июля, и в течение текущих суток 13 июля противник атаковал 60-ю ударными БпЛА типа Shahed и беспилотниками-имитаторами различных типов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр командования Воздушных сил.

Как отмечается, в течение дня враг атаковал ударными БпЛА тыловые регионы (более 20 "шахедов"), ночью - прифронтовые территории Донецкой, Сумской и Днепропетровской областей.

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По предварительным данным Воздушных сил, по состоянию на 09.00 противовоздушной обороной сбито 20 вражеских БпЛА типа Shahed (беспилотников других типов) на севере, востоке, западе и в центре страны.

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Кроме того, 20 дронов-имитаторов - локационно потеряны/подавлены РЭБ.

Зафиксировано попадание 20 БпЛА в 5 локациях.