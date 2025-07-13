Війська РФ атакували Україну 60 дронами: 20 БпЛА збито, ще 20 - локаційно втрачені, - Повітряні сили

Упродовж минулої доби,із 14.00 12 липня, та протягом поточної доби 13 липня противник атакував 60-ма ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр командування Повітряних сил.

Як зазначається, упродовж дня ворог атакував ударними БпЛА тилові регіони (понад 20 "шахедів"), вночі - прифронтові території Донецької, Сумської та Дніпропетровської областей.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними Повітряних сил, станом на 09.00 протиповітряною обороною збито 20 ворожих БпЛА типу Shahed (безпілотників інших типів) на півночі, сході, заході та в центрі країни.

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Крім того, 20 дронів-імітаторів – локаційно втрачені/подавлені РЕБ.

Зафіксовано влучання 20 БпЛА у 5 локаціях.