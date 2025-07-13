Сибига призвал партнеров инвестировать в оборонную промышленность Украины.
Дипломатическая команда Украины продолжает работать над привлечением иностранных инвестиций в украинскую оборонную промышленность.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр МИД.
Как отмечается, накануне на Дубровницком форуме в Хорватии глава МИД Украины Андрей Сибига подчеркнул, что инвестиции в украинскую оборону - это инвестиции в коллективную безопасность партнеров Украины.
Украина также ожидает новых санкций США против РФ и их синхронизации с 18-м санкционным пакетом ЕС, чтобы заставить Россию прекратить агрессию против Украины на море, суше и в воздухе.
Рецепт завершения войны - лидерство США, санкции против РФ и усиление Украины.
"Безопасность Украины и трансатлантическая безопасность - неделимы", - подчеркнул Сибига.
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Спільні підприємства і ті дешевше збудувати на території країн ЄС, бо "5-6 менеджерів" хочуть "відкати" більші, ніж вся вартість побудови заводу в цивілізованій країні.