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Новости Оборона
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Сибига призвал партнеров инвестировать в оборонную промышленность Украины.

Глава МИД Андрей Сибига

Дипломатическая команда Украины продолжает работать над привлечением иностранных инвестиций в украинскую оборонную промышленность.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр МИД.

Как отмечается, накануне на Дубровницком форуме в Хорватии глава МИД Украины Андрей Сибига подчеркнул, что инвестиции в украинскую оборону - это инвестиции в коллективную безопасность партнеров Украины.

Украина также ожидает новых санкций США против РФ и их синхронизации с 18-м санкционным пакетом ЕС, чтобы заставить Россию прекратить агрессию против Украины на море, суше и в воздухе.

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Рецепт завершения войны - лидерство США, санкции против РФ и усиление Украины.

"Безопасность Украины и трансатлантическая безопасность - неделимы", - подчеркнул Сибига.

Автор: 

оборона (5260) Сибига Андрей (558) ОПК (164)


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Після відкатів грошей вистачить на відосик про потужну розробку .
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13.07.2025 14:04 Ответить
Графік роботи ефективної дипломатичної команди зеленського по залученню іноземних інвестицій в українську оборонну промисловість:
9-00 - Закликати;
9-15 - банкет;
9-20 - по домам.
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13.07.2025 14:09 Ответить
Вони ще й досі сподіваються отримувати гроші "іноземних інвестицій"? Та хто ж вам їх дасть (після усіх корупційних скандалів "нових ліц", що були призначені "найвеличнішим борцуном з корупцією")?
Спільні підприємства і ті дешевше збудувати на території країн ЄС, бо "5-6 менеджерів" хочуть "відкати" більші, ніж вся вартість побудови заводу в цивілізованій країні.
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13.07.2025 14:15 Ответить
А що, Чернишов тепер буде Міністром Оборонної Промисловості?
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13.07.2025 14:15 Ответить
Сибіга, тут питання до твоєї сексологині в Болгарії.
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13.07.2025 14:22 Ответить
 
 