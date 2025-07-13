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Новини Оборона
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Сибіга закликав партнерів інвестувати в оборонну промисловість України

Глава МЗС Андрій Сибіга

Дипломатична команда України продовжує працювати над залученням іноземних інвестицій в українську оборонну промисловість.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр МЗС.

Як зазначається, напередодні на Дубровницькому форумі в Хорватії глава МЗС України Андрій Сибіга підкреслив, що інвестиції в українську оборону - це інвестиції в колективну безпеку партнерів України.

Україна також очікує нових санкцій США проти РФ і їхньої синхронізації з 18-м санкційним пакетом ЄС, щоби змусити Росію припинити агресію проти України на морі, суходолі та в повітрі.

Також читайте: Країни Південно-Східної Європи підтримують прагнення України до членства в ЄС і НАТО, - спільна заява

Рецепт завершення війни - лідерство США, санкції проти РФ та посилення України.

 "Безпека України та трансатлантична безпека - неподільні", - наголосив Сибіга.

Автор: 

оборона (4871) Сибіга Андрій (563) ОПК (241)


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Після відкатів грошей вистачить на відосик про потужну розробку .
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13.07.2025 14:04 Відповісти
Графік роботи ефективної дипломатичної команди зеленського по залученню іноземних інвестицій в українську оборонну промисловість:
9-00 - Закликати;
9-15 - банкет;
9-20 - по домам.
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13.07.2025 14:09 Відповісти
Вони ще й досі сподіваються отримувати гроші "іноземних інвестицій"? Та хто ж вам їх дасть (після усіх корупційних скандалів "нових ліц", що були призначені "найвеличнішим борцуном з корупцією")?
Спільні підприємства і ті дешевше збудувати на території країн ЄС, бо "5-6 менеджерів" хочуть "відкати" більші, ніж вся вартість побудови заводу в цивілізованій країні.
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13.07.2025 14:15 Відповісти
А що, Чернишов тепер буде Міністром Оборонної Промисловості?
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13.07.2025 14:15 Відповісти
Сибіга, тут питання до твоєї сексологині в Болгарії.
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13.07.2025 14:22 Відповісти
Пане Сибіго, ви як у тім кіно-"Батька, ГРОШИ!!!"
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13.07.2025 15:34 Відповісти
 
 