Сибіга закликав партнерів інвестувати в оборонну промисловість України

Дипломатична команда України продовжує працювати над залученням іноземних інвестицій в українську оборонну промисловість.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр МЗС.

Як зазначається, напередодні на Дубровницькому форумі в Хорватії глава МЗС України Андрій Сибіга підкреслив, що інвестиції в українську оборону - це інвестиції в колективну безпеку партнерів України.

Україна також очікує нових санкцій США проти РФ і їхньої синхронізації з 18-м санкційним пакетом ЄС, щоби змусити Росію припинити агресію проти України на морі, суходолі та в повітрі.

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Рецепт завершення війни - лідерство США, санкції проти РФ та посилення України.

"Безпека України та трансатлантична безпека - неподільні", - наголосив Сибіга.