Сибіга закликав партнерів інвестувати в оборонну промисловість України
Дипломатична команда України продовжує працювати над залученням іноземних інвестицій в українську оборонну промисловість.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр МЗС.
Як зазначається, напередодні на Дубровницькому форумі в Хорватії глава МЗС України Андрій Сибіга підкреслив, що інвестиції в українську оборону - це інвестиції в колективну безпеку партнерів України.
Україна також очікує нових санкцій США проти РФ і їхньої синхронізації з 18-м санкційним пакетом ЄС, щоби змусити Росію припинити агресію проти України на морі, суходолі та в повітрі.
Рецепт завершення війни - лідерство США, санкції проти РФ та посилення України.
"Безпека України та трансатлантична безпека - неподільні", - наголосив Сибіга.
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9-00 - Закликати;
9-15 - банкет;
9-20 - по домам.
Спільні підприємства і ті дешевше збудувати на території країн ЄС, бо "5-6 менеджерів" хочуть "відкати" більші, ніж вся вартість побудови заводу в цивілізованій країні.