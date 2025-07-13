Один человек погиб и два пострадали в результате российского обстрела Херсона
13 июля в результате российского обстрела Днепровского района Херсона погиб один человек.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ОВА.
В результате сброса взрывчатки с дрона смертельные ранения получил 58-летний мужчина. Он погиб на месте.
Также пострадала 58-летняя женщина. Пострадавшую доставили в больницу с минно-взрывной травмой, осколочными ранениями руки и туловища.
Кроме того, в больницу обратился 50-летний мужчина. У него диагностировали взрывную травму и осколочное ранение локтя. Сейчас медики оказывают пострадавшему всю необходимую помощь.
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Ще кілька його заяв:
▪️ Стежте за новинами про заморожені активи РФ.
▪️ Америка почне продавати Європі величезну кількість зброї, яка може бути корисною для України.
▪️ "Путін розраховував, що ми втомимося, і Європа теж. Він зробив величезну помилку".
▪️ Конгресс перебуває на межі ухвалення найзначнішого пакета санкцій в історії США.
▪️ "Китай, Індія і Бразилія, ви сильно постраждаєте, якщо продовжите допомагати Путіну".