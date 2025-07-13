Один человек погиб и два пострадали в результате российского обстрела Херсона

13 июля в результате российского обстрела Днепровского района Херсона погиб один человек.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ОВА.

В результате сброса взрывчатки с дрона смертельные ранения получил 58-летний мужчина. Он погиб на месте.

Также пострадала 58-летняя женщина. Пострадавшую доставили в больницу с минно-взрывной травмой, осколочными ранениями руки и туловища.

Кроме того, в больницу обратился 50-летний мужчина. У него диагностировали взрывную травму и осколочное ранение локтя. Сейчас медики оказывают пострадавшему всю необходимую помощь.

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