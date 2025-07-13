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Один человек погиб и два пострадали в результате российского обстрела Херсона

Вибух

13 июля в результате российского обстрела Днепровского района Херсона погиб один человек.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ОВА.

В результате сброса взрывчатки с дрона смертельные ранения получил 58-летний мужчина. Он погиб на месте.

Также пострадала 58-летняя женщина. Пострадавшую доставили в больницу с минно-взрывной травмой, осколочными ранениями руки и туловища.

Кроме того, в больницу обратился 50-летний мужчина. У него диагностировали взрывную травму и осколочное ранение локтя. Сейчас медики оказывают пострадавшему всю необходимую помощь.

Читайте: Рашисты ударили по Херсону: ранен мужчина

Автор: 

обстрел (28508) Херсон (2955) Херсонская область (5012) Херсонский район (441) война в Украине (5181)


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свинособаки..
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13.07.2025 20:36 Ответить
❗️Очікуйте завтрашньої заяви Трампа. Найближчими днями ми побачимо рекордний потік зброї, щоб допомогти Україні захистити себе, - сенатор Грем (https://www.cbsnews.com/news/richard-blumenthal-lindsey-graham-face-the-nation-transcript-07-13-2025/)

Ще кілька його заяв:

▪️ Стежте за новинами про заморожені активи РФ.

▪️ Америка почне продавати Європі величезну кількість зброї, яка може бути корисною для України.

▪️ "Путін розраховував, що ми втомимося, і Європа теж. Він зробив величезну помилку".

▪️ Конгресс перебуває на межі ухвалення найзначнішого пакета санкцій в історії США.

▪️ "Китай, Індія і Бразилія, ви сильно постраждаєте, якщо продовжите допомагати Путіну".
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13.07.2025 21:00 Ответить
 
 