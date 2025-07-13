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Новини
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Одна людина загинула та дві постраждали внаслідок російського обстірлу Херсона

Вибух

13 липня внаслідок російського обстрілу Дніпровського району Херсона загинула одна людина.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ОВА.

Внаслідок скидання вибухівки з дрона смертельні поранення дістав 58-річний чоловік. Він загинув на місці.

Також постраждала 58-річна жінка. Потерпілу доправили до лікарні з мінно-вибуховою травмою, уламковими пораненнями руки та тулуба.

Крім того, до лікарні звернувся 50-річний чоловік. В нього діагностували вибухову травму та уламкове поранення ліктя. Нині медики надають потерпілому всю необхідну допомогу.

Читайте: Рашисти вдарили по Херсону: поранено чоловіка

Автор: 

обстріл (29833) Херсон (3502) Херсонська область (6004) Херсонський район (450) війна в Україні (5219)


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свинособаки..
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13.07.2025 20:36 Відповісти
❗️Очікуйте завтрашньої заяви Трампа. Найближчими днями ми побачимо рекордний потік зброї, щоб допомогти Україні захистити себе, - сенатор Грем (https://www.cbsnews.com/news/richard-blumenthal-lindsey-graham-face-the-nation-transcript-07-13-2025/)

Ще кілька його заяв:

▪️ Стежте за новинами про заморожені активи РФ.

▪️ Америка почне продавати Європі величезну кількість зброї, яка може бути корисною для України.

▪️ "Путін розраховував, що ми втомимося, і Європа теж. Він зробив величезну помилку".

▪️ Конгресс перебуває на межі ухвалення найзначнішого пакета санкцій в історії США.

▪️ "Китай, Індія і Бразилія, ви сильно постраждаєте, якщо продовжите допомагати Путіну".
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13.07.2025 21:00 Відповісти
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13.07.2025 21:41 Відповісти
 
 