Одна людина загинула та дві постраждали внаслідок російського обстірлу Херсона
13 липня внаслідок російського обстрілу Дніпровського району Херсона загинула одна людина.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ОВА.
Внаслідок скидання вибухівки з дрона смертельні поранення дістав 58-річний чоловік. Він загинув на місці.
Також постраждала 58-річна жінка. Потерпілу доправили до лікарні з мінно-вибуховою травмою, уламковими пораненнями руки та тулуба.
Крім того, до лікарні звернувся 50-річний чоловік. В нього діагностували вибухову травму та уламкове поранення ліктя. Нині медики надають потерпілому всю необхідну допомогу.
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