5 057 41
Диалог между Россией и США принесет больше результатов, чем разрушительная риторика давления, – Дмитриев
Переговорщик диктатора Путина Кирилл Дмитриев заявил о необходимости конструктивного диалога между Россией и США.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на российские СМИ.
Дмитриев говорит, что конструктивный диалог между Россией и США "всегда принесет больше результатов, чем старая, разрушительная риторика давления". По его словам, только сотрудничество принесет мир.
"Только сотрудничество приносит настоящий мир, стабильность и глобальную безопасность. Ошибки и обман Байдена будут исправлены - мир заслуживает лучшего", - написал гонец Путина.
Топ комментарии
+35 Evgeny N
показать весь комментарий14.07.2025 07:35 Ответить Ссылка
+33 Сергей Толмачев #429900
показать весь комментарий14.07.2025 07:33 Ответить Ссылка
+30 Александр Чуднивец #474549
показать весь комментарий14.07.2025 07:33 Ответить Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
ваc, кацапнявих, ******* треба нон стоп - тільки таку розмову ви розумієте...
"Плавали, знаєм!" (с)
Ще Трамп нічого не зробив корисного для Украіни,
а на болотах вже завили з переляку !!
ну там сестрі сусіда?
бо ті, складені до цього, яскось не дуже...
А добрим діалогом та Томагавком можливо досягнути значно більшого.
фашистам немає місця в цивілізованому світі
Про мету СВО фашисти відкрито відкрито говорять.
Слухайте тут:
https://www.youtube.com/watch?v=Did_MBcn0QU&pp=ygUw0LTQtdC90LjRgSDQutCw0LfQsNC90YHQutC40Lkg0L_QvtGB0LvQtdC00L3QtdC10gcJCdgJAYcqIYzv
Використовує суміш дискурсів Путіна і Трампа: РОССИЮ, Путина ОБИДЕЛИ - Байден розв'язав війну, якої при Трампі не було б...
Стратагема ВАЛИ НА ПРЕДШЕСТВЕННИКА. Тому помилки та обман Байдена, - те, що натворив Байден, Путін і Трамп мають виправити світ заслуговує на краще.
Риторика т. Гітлера до Мюнхен38 і після...
-Построишь?
-Куплю!
Далі суд, вироки, репарації!
Або розпад і тоді той, хто залишиться московією, все сплатить за пу@ла і його вчинки!