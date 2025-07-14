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Новости переговоры США и России
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Диалог между Россией и США принесет больше результатов, чем разрушительная риторика давления, – Дмитриев

Дмитриев о диалоге США и РФ

Переговорщик диктатора Путина Кирилл Дмитриев заявил о необходимости конструктивного диалога между Россией и США.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на российские СМИ.

Дмитриев говорит, что конструктивный диалог между Россией и США "всегда принесет больше результатов, чем старая, разрушительная риторика давления". По его словам, только сотрудничество принесет мир.

"Только сотрудничество приносит настоящий мир, стабильность и глобальную безопасность. Ошибки и обман Байдена будут исправлены - мир заслуживает лучшего", - написал гонец Путина.

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Автор: 

россия (96577) США (27478)


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Топ комментарии
+35
Ну звісно! Це ж усі, крім московії, повинні вести "конструктивний діалог", а московитам можна все: і шантаж, і терор, і підкуп... Для себе вони вважають це - "конструктивним діалогом" зі свого боку. А коли з ними починають вести "діалог" їхніми ж методами, то це - "агалтєлая русофобія", "ескалація" і "нас не хочуть чути"....
"Плавали, знаєм!" (с)
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14.07.2025 07:35 Ответить
+33
Здохніть зі своїм путлером просто.
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14.07.2025 07:33 Ответить
+30
какая мєрзская атвратітєльная ліцемєрная лживая рашистская рожа...
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14.07.2025 07:33 Ответить
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Здохніть зі своїм путлером просто.
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14.07.2025 07:33 Ответить
з терористами не ведуть переговорів, їх знищують!
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14.07.2025 08:01 Ответить
на фото- обличчя іуди,киянина,губастий покидьок
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14.07.2025 09:31 Ответить
Манкурт 😢
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14.07.2025 10:00 Ответить
какая мєрзская атвратітєльная ліцемєрная лживая рашистская рожа...
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14.07.2025 07:33 Ответить
Коварний тіп гражданской наружності
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14.07.2025 07:34 Ответить
Стариє пєсні о главном
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14.07.2025 07:33 Ответить
та який тиск?
ваc, кацапнявих, ******* треба нон стоп - тільки таку розмову ви розумієте...
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14.07.2025 07:35 Ответить
Ну звісно! Це ж усі, крім московії, повинні вести "конструктивний діалог", а московитам можна все: і шантаж, і терор, і підкуп... Для себе вони вважають це - "конструктивним діалогом" зі свого боку. А коли з ними починають вести "діалог" їхніми ж методами, то це - "агалтєлая русофобія", "ескалація" і "нас не хочуть чути"....
"Плавали, знаєм!" (с)
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14.07.2025 07:35 Ответить
Гонець весь піздєц - ми будем вбивати українців і діаложити зі США
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14.07.2025 07:35 Ответить
Ще й Байдена приплів. Знає,що для трампона це больова точка. Маніпулятор дешевий. Кацапня починає нервувати.
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14.07.2025 07:42 Ответить
О! вже засцала кацапня після заяви Трампа
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14.07.2025 07:36 Ответить
Йди лісом,покидьок. Ціна діалогу з кацапами вже навіть Трампу зрозуміла.
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14.07.2025 07:38 Ответить
«путін, як відомо, здатен здивувати: вдень говорить приємні речі, а ввечері вдається до бомбардувань. Це мене, відверто кажучи, непокоїть», - зазначив президент США.
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14.07.2025 07:40 Ответить
Знову Байден винний ? !
Ще Трамп нічого не зробив корисного для Украіни,
а на болотах вже завили з переляку !!
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14.07.2025 07:40 Ответить
Почуяли хер біля сраки !
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14.07.2025 10:02 Ответить
а Байден не брат Пороха, який його вбив і з'їв?
ну там сестрі сусіда?
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14.07.2025 07:42 Ответить
Дебіл мабуть
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14.07.2025 08:37 Ответить
Треба бомбити москву
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14.07.2025 07:44 Ответить
вдень говорить приємні речі, а ввечері бомбити москву
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14.07.2025 07:59 Ответить
мо треба щє угоду безпеки скласти з племенами Амазонки?
бо ті, складені до цього, яскось не дуже...
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14.07.2025 07:48 Ответить
Черговий відгодований Україною ************ вчить Америку, як треба добити неньку.
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14.07.2025 07:55 Ответить
Трамп вже говорив. Такі флюїди кохання з-за океану пускав, більше року
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14.07.2025 08:01 Ответить
Яка огидна потвора. Це не людина. Це канібал який закликає людство змиритись з жагою його племені зіжрати весь світ. Мразота!
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14.07.2025 08:08 Ответить
Країна, у якої квотум довіри-«0»захатєла пагаваріть…
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14.07.2025 08:13 Ответить
Добрим діалогом можливо чогось досягнути.
А добрим діалогом та Томагавком можливо досягнути значно більшого.
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14.07.2025 08:19 Ответить
Ця паскуда в дурника грає ,хто як не ви варвари розвязав найкривавішу війну за остані 80 років ? хто як не ви вбили сотні тисяч українців зруйнували сотні міст і сіл ,десятки стерли з лице землі ,мільйони людей вигнали з своїх домівок ,ну чому світ такий жорстокий і несправедливий ,чому путін і вся його злочина рашиська кліка існують на цьому світі?
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14.07.2025 08:20 Ответить
Знаючи нерішучість Трампа, пробують його збити. То "переговори" влаштовують, коли нові санкції маячать попереду, то його ж риторику з торгівлею використовують.
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14.07.2025 08:23 Ответить
звична за всі віки риторика, але московита потрвбно знищувати , диитрієв хоче ввдтягнути смерть московіі , це не можна робити адже наші правнуки будуть мати війну ми вже наступали на ці граблі , тільки знищення , тотальна разом з усіма агентами по світу прямими або опосередкованими ...
фашистам немає місця в цивілізованому світі
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14.07.2025 08:27 Ответить
Так а хто проти діалогу, Кірюша? Ну назви ж вже це прізвище!
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14.07.2025 08:34 Ответить
Який діалог з рашенфашистами?!!
Про мету СВО фашисти відкрито відкрито говорять.
Слухайте тут:
https://www.youtube.com/watch?v=Did_MBcn0QU&pp=ygUw0LTQtdC90LjRgSDQutCw0LfQsNC90YHQutC40Lkg0L_QvtGB0LvQtdC00L3QtdC10gcJCdgJAYcqIYzv
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14.07.2025 08:34 Ответить
Як таобез'яна яку москалі навчали говорити. "Ой піз...ть, ой піз...ть...."
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14.07.2025 08:35 Ответить
Лише співпраця приносить справжній мир, стабільність і глобальну безпеку. Помилки та обман Байдена буде виправлено - світ заслуговує на краще",

Використовує суміш дискурсів Путіна і Трампа: РОССИЮ, Путина ОБИДЕЛИ - Байден розв'язав війну, якої при Трампі не було б...

Стратагема ВАЛИ НА ПРЕДШЕСТВЕННИКА. Тому помилки та обман Байдена, - те, що натворив Байден, Путін і Трамп мають виправити світ заслуговує на краще.

Риторика т. Гітлера до Мюнхен38 і після...
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14.07.2025 08:37 Ответить
Якби не "помилки" Байдена ми би зараз тільки "теслами" відбивалися та у червоних бейсболках замість шоломів воювали...
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14.07.2025 08:37 Ответить
"Трахаться в жопу - лучше чем не трахаться" - Дмітрієв
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14.07.2025 08:48 Ответить
Дуже довго ви ,тварі,діаложите,тим саме відтягуєте час.Пуйловська свинособача раша в такому вигляді немає права на існування Хай горить вона в пеклі!
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14.07.2025 09:28 Ответить
Чомусь в таких випадках пригадую діалог з мульта https://www.youtube.com/watch?v=aPt80Zg-ss8 Летючий корабль.
-Построишь?
-Куплю!
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14.07.2025 09:30 Ответить
Кремлівський маніяк обдристав весь бункер зі страху і верещить щоб його не били а з ним пагаваріли. Пізно, виродок. Маніяки тільки дубиною по башці розуміють
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14.07.2025 09:41 Ответить
Діалог на основі Міжнародного Права! Відповідно до нього, мокша країна терорист і агрессор!
Далі суд, вироки, репарації!
Або розпад і тоді той, хто залишиться московією, все сплатить за пу@ла і його вчинки!
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14.07.2025 09:48 Ответить
очкують московіти... сморіду як від цього уродця буде багато
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14.07.2025 10:57 Ответить
 
 