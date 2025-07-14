Переговорщик диктатора Путина Кирилл Дмитриев заявил о необходимости конструктивного диалога между Россией и США.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на российские СМИ.

Дмитриев говорит, что конструктивный диалог между Россией и США "всегда принесет больше результатов, чем старая, разрушительная риторика давления". По его словам, только сотрудничество принесет мир.

"Только сотрудничество приносит настоящий мир, стабильность и глобальную безопасность. Ошибки и обман Байдена будут исправлены - мир заслуживает лучшего", - написал гонец Путина.

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