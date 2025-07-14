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Новини переговори США та Росії
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Діалог між Росією та США принесе більше результатів, ніж руйнівна риторика тиску, - Дмітрієв

Дмітрієв про діалог США та РФ

Переговірник диктатора Путіна Кирило Дмітрієв заявив про необхідність конструктивного діалогу між Росією та США. 

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на російські ЗМІ.

Дмітрієв каже, що конструктивний діалог між Росією та США "завжди принесе більше результатів, ніж стара, руйнівна риторика тиску". За його словами, лише співпраця принесе мир.

"Лише співпраця приносить справжній мир, стабільність і глобальну безпеку. Помилки та обман Байдена буде виправлено – світ заслуговує на краще", – написав гонець Путіна.

Нагадаємо, у понеділок, 14 липня, президент США Дональд Трамп має оголосити нову "велику заяву" щодо Росії.  Видання Axios припускає, що Трамп у понеділок оголосить про новий план постачань зброї Україні, і цей план включатиме не тільки зенітні комплекси, а й наступальні озброєння.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": США нададуть Україні ракети до комплексів ППО Patriot, - Трамп

Автор: 

росія (66670) США (23773)


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Топ коментарі
+28
Ну звісно! Це ж усі, крім московії, повинні вести "конструктивний діалог", а московитам можна все: і шантаж, і терор, і підкуп... Для себе вони вважають це - "конструктивним діалогом" зі свого боку. А коли з ними починають вести "діалог" їхніми ж методами, то це - "агалтєлая русофобія", "ескалація" і "нас не хочуть чути"....
"Плавали, знаєм!" (с)
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14.07.2025 07:35 Відповісти
+24
Здохніть зі своїм путлером просто.
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14.07.2025 07:33 Відповісти
+21
Ще й Байдена приплів. Знає,що для трампона це больова точка. Маніпулятор дешевий. Кацапня починає нервувати.
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14.07.2025 07:42 Відповісти
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Здохніть зі своїм путлером просто.
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14.07.2025 07:33 Відповісти
з терористами не ведуть переговорів, їх знищують!
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14.07.2025 08:01 Відповісти
на фото- обличчя іуди,киянина,губастий покидьок
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14.07.2025 09:31 Відповісти
какая мєрзская атвратітєльная ліцемєрная лживая рашистская рожа...
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14.07.2025 07:33 Відповісти
Коварний тіп гражданской наружності
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14.07.2025 07:34 Відповісти
Стариє пєсні о главном
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14.07.2025 07:33 Відповісти
та який тиск?
ваc, кацапнявих, ******* треба нон стоп - тільки таку розмову ви розумієте...
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14.07.2025 07:35 Відповісти
Ну звісно! Це ж усі, крім московії, повинні вести "конструктивний діалог", а московитам можна все: і шантаж, і терор, і підкуп... Для себе вони вважають це - "конструктивним діалогом" зі свого боку. А коли з ними починають вести "діалог" їхніми ж методами, то це - "агалтєлая русофобія", "ескалація" і "нас не хочуть чути"....
"Плавали, знаєм!" (с)
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14.07.2025 07:35 Відповісти
Гонець весь піздєц - ми будем вбивати українців і діаложити зі США
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14.07.2025 07:35 Відповісти
Ще й Байдена приплів. Знає,що для трампона це больова точка. Маніпулятор дешевий. Кацапня починає нервувати.
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14.07.2025 07:42 Відповісти
О! вже засцала кацапня після заяви Трампа
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14.07.2025 07:36 Відповісти
Йди лісом,покидьок. Ціна діалогу з кацапами вже навіть Трампу зрозуміла.
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14.07.2025 07:38 Відповісти
«путін, як відомо, здатен здивувати: вдень говорить приємні речі, а ввечері вдається до бомбардувань. Це мене, відверто кажучи, непокоїть», - зазначив президент США.
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14.07.2025 07:40 Відповісти
Знову Байден винний ? !
Ще Трамп нічого не зробив корисного для Украіни,
а на болотах вже завили з переляку !!
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14.07.2025 07:40 Відповісти
а Байден не брат Пороха, який його вбив і з'їв?
ну там сестрі сусіда?
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14.07.2025 07:42 Відповісти
Дебіл мабуть
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14.07.2025 08:37 Відповісти
Треба бомбити москву
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14.07.2025 07:44 Відповісти
вдень говорить приємні речі, а ввечері бомбити москву
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14.07.2025 07:59 Відповісти
мо треба щє угоду безпеки скласти з племенами Амазонки?
бо ті, складені до цього, яскось не дуже...
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14.07.2025 07:48 Відповісти
Черговий відгодований Україною ************ вчить Америку, як треба добити неньку.
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14.07.2025 07:55 Відповісти
Трамп вже говорив. Такі флюїди кохання з-за океану пускав, більше року
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14.07.2025 08:01 Відповісти
Яка огидна потвора. Це не людина. Це канібал який закликає людство змиритись з жагою його племені зіжрати весь світ. Мразота!
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14.07.2025 08:08 Відповісти
Країна, у якої квотум довіри-«0»захатєла пагаваріть…
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14.07.2025 08:13 Відповісти
Добрим діалогом можливо чогось досягнути.
А добрим діалогом та Томагавком можливо досягнути значно більшого.
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14.07.2025 08:19 Відповісти
Ця паскуда в дурника грає ,хто як не ви варвари розвязав найкривавішу війну за остані 80 років ? хто як не ви вбили сотні тисяч українців зруйнували сотні міст і сіл ,десятки стерли з лице землі ,мільйони людей вигнали з своїх домівок ,ну чому світ такий жорстокий і несправедливий ,чому путін і вся його злочина рашиська кліка існують на цьому світі?
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14.07.2025 08:20 Відповісти
Знаючи нерішучість Трампа, пробують його збити. То "переговори" влаштовують, коли нові санкції маячать попереду, то його ж риторику з торгівлею використовують.
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14.07.2025 08:23 Відповісти
звична за всі віки риторика, але московита потрвбно знищувати , диитрієв хоче ввдтягнути смерть московіі , це не можна робити адже наші правнуки будуть мати війну ми вже наступали на ці граблі , тільки знищення , тотальна разом з усіма агентами по світу прямими або опосередкованими ...
фашистам немає місця в цивілізованому світі
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14.07.2025 08:27 Відповісти
Так а хто проти діалогу, Кірюша? Ну назви ж вже це прізвище!
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14.07.2025 08:34 Відповісти
Який діалог з рашенфашистами?!!
Про мету СВО фашисти відкрито відкрито говорять.
Слухайте тут:
https://www.youtube.com/watch?v=Did_MBcn0QU&pp=ygUw0LTQtdC90LjRgSDQutCw0LfQsNC90YHQutC40Lkg0L_QvtGB0LvQtdC00L3QtdC10gcJCdgJAYcqIYzv
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14.07.2025 08:34 Відповісти
Як таобез'яна яку москалі навчали говорити. "Ой піз...ть, ой піз...ть...."
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14.07.2025 08:35 Відповісти
Лише співпраця приносить справжній мир, стабільність і глобальну безпеку. Помилки та обман Байдена буде виправлено - світ заслуговує на краще",

Використовує суміш дискурсів Путіна і Трампа: РОССИЮ, Путина ОБИДЕЛИ - Байден розв'язав війну, якої при Трампі не було б...

Стратагема ВАЛИ НА ПРЕДШЕСТВЕННИКА. Тому помилки та обман Байдена, - те, що натворив Байден, Путін і Трамп мають виправити світ заслуговує на краще.

Риторика т. Гітлера до Мюнхен38 і після...
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14.07.2025 08:37 Відповісти
Якби не "помилки" Байдена ми би зараз тільки "теслами" відбивалися та у червоних бейсболках замість шоломів воювали...
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14.07.2025 08:37 Відповісти
"Трахаться в жопу - лучше чем не трахаться" - Дмітрієв
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14.07.2025 08:48 Відповісти
Дуже довго ви ,тварі,діаложите,тим саме відтягуєте час.Пуйловська свинособача раша в такому вигляді немає права на існування Хай горить вона в пеклі!
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14.07.2025 09:28 Відповісти
Чомусь в таких випадках пригадую діалог з мульта https://www.youtube.com/watch?v=aPt80Zg-ss8 Летючий корабль.
-Построишь?
-Куплю!
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14.07.2025 09:30 Відповісти
 
 