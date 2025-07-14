Переговірник диктатора Путіна Кирило Дмітрієв заявив про необхідність конструктивного діалогу між Росією та США.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на російські ЗМІ.

Дмітрієв каже, що конструктивний діалог між Росією та США "завжди принесе більше результатів, ніж стара, руйнівна риторика тиску". За його словами, лише співпраця принесе мир.

"Лише співпраця приносить справжній мир, стабільність і глобальну безпеку. Помилки та обман Байдена буде виправлено – світ заслуговує на краще", – написав гонець Путіна.

Нагадаємо, у понеділок, 14 липня, президент США Дональд Трамп має оголосити нову "велику заяву" щодо Росії. Видання Axios припускає, що Трамп у понеділок оголосить про новий план постачань зброї Україні, і цей план включатиме не тільки зенітні комплекси, а й наступальні озброєння.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": США нададуть Україні ракети до комплексів ППО Patriot, - Трамп