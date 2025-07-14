Діалог між Росією та США принесе більше результатів, ніж руйнівна риторика тиску, - Дмітрієв
Переговірник диктатора Путіна Кирило Дмітрієв заявив про необхідність конструктивного діалогу між Росією та США.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на російські ЗМІ.
Дмітрієв каже, що конструктивний діалог між Росією та США "завжди принесе більше результатів, ніж стара, руйнівна риторика тиску". За його словами, лише співпраця принесе мир.
"Лише співпраця приносить справжній мир, стабільність і глобальну безпеку. Помилки та обман Байдена буде виправлено – світ заслуговує на краще", – написав гонець Путіна.
Нагадаємо, у понеділок, 14 липня, президент США Дональд Трамп має оголосити нову "велику заяву" щодо Росії. Видання Axios припускає, що Трамп у понеділок оголосить про новий план постачань зброї Україні, і цей план включатиме не тільки зенітні комплекси, а й наступальні озброєння.
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ваc, кацапнявих, ******* треба нон стоп - тільки таку розмову ви розумієте...
"Плавали, знаєм!" (с)
Ще Трамп нічого не зробив корисного для Украіни,
а на болотах вже завили з переляку !!
ну там сестрі сусіда?
бо ті, складені до цього, яскось не дуже...
А добрим діалогом та Томагавком можливо досягнути значно більшого.
фашистам немає місця в цивілізованому світі
Про мету СВО фашисти відкрито відкрито говорять.
Слухайте тут:
https://www.youtube.com/watch?v=Did_MBcn0QU&pp=ygUw0LTQtdC90LjRgSDQutCw0LfQsNC90YHQutC40Lkg0L_QvtGB0LvQtdC00L3QtdC10gcJCdgJAYcqIYzv
Використовує суміш дискурсів Путіна і Трампа: РОССИЮ, Путина ОБИДЕЛИ - Байден розв'язав війну, якої при Трампі не було б...
Стратагема ВАЛИ НА ПРЕДШЕСТВЕННИКА. Тому помилки та обман Байдена, - те, що натворив Байден, Путін і Трамп мають виправити світ заслуговує на краще.
Риторика т. Гітлера до Мюнхен38 і після...
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