Враг атаковал дронами Кировоградщину: горело поле с пшеницей

В ночь на понедельник, 14 июля 2025 года, войска РФ атаковали территорию Кировоградщины.

Об этом сообщил в телеграм-канале глава Кировоградской ОВА Андрей Райкович, информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, результативно отработали защитники неба.

"Из-за обломков сбитого дрона произошел пожар на поле с пшеницей. Огонь оперативно ликвидирован", - говорится в сообщении.

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Другой сбитый дрон приземлился рядом с частным домовладением в Кропивницком районе.

К счастью, обошлось без пострадавших и разрушений.