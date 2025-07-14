Враг атаковал дронами Кировоградщину: горело поле с пшеницей
В ночь на понедельник, 14 июля 2025 года, войска РФ атаковали территорию Кировоградщины.
Об этом сообщил в телеграм-канале глава Кировоградской ОВА Андрей Райкович, информирует Цензор.НЕТ.
По его словам, результативно отработали защитники неба.
"Из-за обломков сбитого дрона произошел пожар на поле с пшеницей. Огонь оперативно ликвидирован", - говорится в сообщении.
Другой сбитый дрон приземлился рядом с частным домовладением в Кропивницком районе.
К счастью, обошлось без пострадавших и разрушений.
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