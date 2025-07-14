РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10989 посетителей онлайн
Новости Обстрелы Кировоградщины
392 0

Враг атаковал дронами Кировоградщину: горело поле с пшеницей

шахед над Кировоградской областью

В ночь на понедельник, 14 июля 2025 года, войска РФ атаковали территорию Кировоградщины.

Об этом сообщил в телеграм-канале глава Кировоградской ОВА Андрей Райкович, информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, результативно отработали защитники неба.

"Из-за обломков сбитого дрона произошел пожар на поле с пшеницей. Огонь оперативно ликвидирован", - говорится в сообщении.

Также читайте: На Кировоградщине и Черкасщине ликвидируют последствия вражеской атаки БПЛА. ФОТОрепортаж

Другой сбитый дрон приземлился рядом с частным домовладением в Кропивницком районе.

К счастью, обошлось без пострадавших и разрушений.

Автор: 

обстрел (28524) дроны (4288) Кировоградская область (651)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
 
 