Ворог атакував дронами Кіровоградщину: горіло поле з пшеницею
У ніч проти понеділка, 14 липня 2025 року, війська РФ атакували територію Кіровоградської області.
Про це повідомив у телеграм-каналі голова Кіровоградської ОВА Андрій Райкович, інформує Цензор.НЕТ.
За його словами, результативно відпрацювали захисники неба.
"Через уламки збитого дрона сталася пожежа на полі з пшеницею. Вогонь оперативно ліквідовано", - йдеться у повідомленні.
Інший збитий дрон приземлився поряд з приватним домоволодінням в Кропивницькому районі.
На щастя обійшлося без постраждалих та руйнувань
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