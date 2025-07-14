Ворог атакував дронами Кіровоградщину: горіло поле з пшеницею

У ніч проти понеділка, 14 липня 2025 року, війська РФ атакували територію Кіровоградської області.

Про це повідомив у телеграм-каналі голова Кіровоградської ОВА Андрій Райкович, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, результативно відпрацювали захисники неба.

"Через уламки збитого дрона сталася пожежа на полі з пшеницею. Вогонь оперативно ліквідовано", - йдеться у повідомленні.

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Інший збитий дрон приземлився поряд з приватним домоволодінням в Кропивницькому районі.

На щастя обійшлося без постраждалих та руйнувань