РФ атаковала 4 ракетами и 136 дронами. Сбиты 61 БПЛА, 47 - локационно потеряны, - Воздушные силы

В ночь на 14 июля 2025 года войска РФ атаковали Украину 4-мя зенитными управляемыми ракетами С-300/400 из Курской обл. и 136-ю ударными БпЛА типа Shahed и беспилотниками-имитаторами различных типов, (до 90 из них - "Шахеды").

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр командования Воздушных сил.

Как отмечается, воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По предварительным данным Воздушных сил, по состоянию на 08:30 противовоздушной обороной сбит 61 вражеский БпЛА типа Shahed (беспилотников других типов) на севере, востоке и в центре страны.

Также читайте: Войска РФ атаковали Украину 60 дронами: 20 БпЛА сбиты, еще 20 - локационно потеряны, - Воздушные силы

Кроме того, 47 дронов-имитаторов локально потеряны/подавлены РЭБ.

Есть ли последствия?

Зафиксировано попадание 28 БпЛА в 10 локациях, падение сбитых (обломки) на 4 локациях.