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РФ атакувала 4 ракетами та 136 дронами. Збито 61 БпЛА, 47 - локаційно втрачені, - Повітряні сили

ппо

У ніч на 14 липня 2025 року війська РФ атакували Україну 4-ма зенітними керованими ракетами С-300/400 із Курської обл. та 136-ма ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів, (до 90 із них – "шахеди").

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр командування Повітряних сил.

Як зазначається, повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними Повітряних сил, станом на 08.30 протиповітряною обороною збито 61 ворожий БпЛА типу Shahed (безпілотників інших типів) на півночі, сході та в центрі країни.

Також читайте: Війська РФ атакували Україну 60 дронами: 20 БпЛА збито, ще 20 - локаційно втрачені, - Повітряні сили

Крім того, 47 дронів-імітаторів - локаційно втрачені/подавлені РЕБ.

Чи є наслідки?

Зафіксовано влучання 28 БпЛА у 10 локаціях, падіння збитих (уламки) на 4 локаціях.

Автор: 

ППО (3389) Повітряні сили (2857) Шахед (1298)


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"Зафіксовано влучання 28 БпЛА у 10 локаціях, падіння збитих (уламки) на 4 локаціях"
от дуже не хочеться матюкатись...
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14.07.2025 08:57 Відповісти
 
 