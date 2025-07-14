РФ атакувала 4 ракетами та 136 дронами. Збито 61 БпЛА, 47 - локаційно втрачені, - Повітряні сили
У ніч на 14 липня 2025 року війська РФ атакували Україну 4-ма зенітними керованими ракетами С-300/400 із Курської обл. та 136-ма ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів, (до 90 із них – "шахеди").
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр командування Повітряних сил.
Як зазначається, повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.
За попередніми даними Повітряних сил, станом на 08.30 протиповітряною обороною збито 61 ворожий БпЛА типу Shahed (безпілотників інших типів) на півночі, сході та в центрі країни.
Крім того, 47 дронів-імітаторів - локаційно втрачені/подавлені РЕБ.
Чи є наслідки?
Зафіксовано влучання 28 БпЛА у 10 локаціях, падіння збитих (уламки) на 4 локаціях.
Будь ласка, зачекайте...
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