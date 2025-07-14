РФ за сутки 90 раз обстреляла 32 населенных пункта Сумщины, - ОВА

В течение 13 июля российские войска более 90 раз обстреляли 32 населенных пункта Сумщины.

Об этом сообщила Сумская областная военная администрация, передает Цензор.НЕТ.

Больше всего обстрелов зафиксировано в Сумском и Шосткинском районах. Враг применил FPV-дроны, БПЛА, реактивную артиллерию, авиабомбы и ВОГи, сброшенные с дронов.

В Середино-Будской громаде ранен мужчина 1974 года рождения. В Сумской - погиб мужчина 1969 г.р., еще три человека получили ранения. В Новослободской - ранены два человека ударами FPV-дронов. В Шосткинской громаде погибли двое мужчин, ранены еще четыре человека, среди них - ребенок 2018 г.р.

Вследствие ударов повреждены десятки домов, мотоблок, объекты гражданской инфраструктуры. Последствия обстрелов уточняются, продолжается ликвидация разрушений.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Ночью россияне атаковали Шосткинскую и Сумскую общины, есть погибшие и раненые