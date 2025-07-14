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Новини Обстріли Сумщини
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РФ за добу 90 разів обстріляла 32 населені пункти Сумщини, - ОВА

РФ вдарила по Слов’янську 27 травня 2025 року

Протягом 13 липня російські війська понад 90 разів обстріляли 32 населені пункти Сумської області.

Про це повідомила Сумська обласна військова адміністрація, передає Цензор.НЕТ.

Найбільше обстрілів зафіксовано у Сумському та Шосткинському районах. Ворог застосував FPV-дрони, БПЛА, реактивну артилерію, авіабомби та ВОГи, скинуті з дронів.

У Середино-Будській громаді поранено чоловіка 1974 року народження. У Сумській - загинув чоловік 1969 р.н., ще троє людей зазнали поранень. У Новослобідській - поранено двох людей ударами FPV-дронів. У Шосткинській громаді загинули двоє чоловіків, поранено ще чотирьох людей, серед них - дитина 2018 р.н.

Внаслідок ударів пошкоджено десятки будинків, мотоблок, об’єкти цивільної інфраструктури. Наслідки обстрілів уточнюються, триває ліквідація руйнувань.

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Автор: 

обстріл (29848) Сумська область (4010)


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