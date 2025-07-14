РФ за добу 90 разів обстріляла 32 населені пункти Сумщини, - ОВА

Протягом 13 липня російські війська понад 90 разів обстріляли 32 населені пункти Сумської області.

Про це повідомила Сумська обласна військова адміністрація, передає Цензор.НЕТ.

Найбільше обстрілів зафіксовано у Сумському та Шосткинському районах. Ворог застосував FPV-дрони, БПЛА, реактивну артилерію, авіабомби та ВОГи, скинуті з дронів.

У Середино-Будській громаді поранено чоловіка 1974 року народження. У Сумській - загинув чоловік 1969 р.н., ще троє людей зазнали поранень. У Новослобідській - поранено двох людей ударами FPV-дронів. У Шосткинській громаді загинули двоє чоловіків, поранено ще чотирьох людей, серед них - дитина 2018 р.н.

Внаслідок ударів пошкоджено десятки будинків, мотоблок, об’єкти цивільної інфраструктури. Наслідки обстрілів уточнюються, триває ліквідація руйнувань.

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