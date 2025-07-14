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Новости Подрыв на мине
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Женщина подорвалась на мине в Антоновке: ее госпитализировали

Мины в Херсонской области

В Антоновке на Херсонщине из-за детонации российской взрывчатки пострадала местная жительница.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Херсонской ОГА.

Как отмечается, 49-летняя женщина наступила на противопехотную мину "лепесток", из-за чего она получила взрывную травму и осколочное ранение стопы.

Пострадавшую госпитализировали.

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Автор: 

мина (321) Херсонская область (5013) Херсонский район (441) Антоновка (85)


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