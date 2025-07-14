Жінка підірвалася на міні в Антонівці: її госпіталізували

В Антонівці на Херсонщині через детонацію російської вибухівки постраждала місцева жителька.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Херсонської ОВА.

Як зазначається, 49-річна жінка наступила на протипіхотну міну "лєпєсток", через що вона дістала вибухову травму та уламкове поранення стопи.

Потерпілу госпіталізували.

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