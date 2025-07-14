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Жінка підірвалася на міні в Антонівці: її госпіталізували
В Антонівці на Херсонщині через детонацію російської вибухівки постраждала місцева жителька.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Херсонської ОВА.
Як зазначається, 49-річна жінка наступила на протипіхотну міну "лєпєсток", через що вона дістала вибухову травму та уламкове поранення стопи.
Потерпілу госпіталізували.
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