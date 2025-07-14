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Новости Развитие оборонных инноваций
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Украина ищет техническое решение для борьбы с дронами на оптоволокне и КАБами, - Федоров

Дроны из Китая

Вице-премьер Михаил Федоров заявил, что сейчас критически важно найти технические решения против дронов на оптоволокне и управляемых авиабомб (КАБов), поскольку без этого украинские войска могут нести серьезные потери на отдельных участках фронта.

Об этом он рассказал в интервью РБК-Украина, передает Цензор.НЕТ.

Федоров отметил, что в течение последнего года Украина сосредоточилась на разработке перехватчиков для борьбы с "Шахедами", и это дало результат. Сейчас же приоритет смещается в сторону тактических решений.

"Возможно, будем фокусироваться на тактическом уровне и найдем геймчейнджеры", - заявил министр.

По его словам, россияне первыми масштабно реализовали использование дронов на оптоволокне, а также имеют преимущество в системах ПВО. Из-за этого Украине сложнее применять ударные БПЛА, в частности аналоги "Шахедов".

"У России такой проблемы нет, у них много ракет, есть средства ПВО. На тактическом уровне мы всегда были сильными, поэтому россияне хотят хакнуть наш тактический уровень. Они первыми дошли до решения по дронам на оптоволокне, здесь они достигли большего масштаба", - пояснил он.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": ИИ позволит убрать операторов дронов с поля боя в будущем, - Федоров

Автор: 

Федоров Михаил (514) дроны (4288) КАБ (407)


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Топ комментарии
+7
Позитивні посили і за ними, як правило, нічого! Нажаль...Втратили час на підготовку до масованих атак шахедів і так з багатьох питань. Балаканина, пусті меседжи та надія на то що українські винахідники, волонтери, донатори щось придумають.
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14.07.2025 11:38 Ответить
+6
Не там шукають, ці ідіоти ! І не то! Бо бабло у кишенях заважає !
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14.07.2025 11:03 Ответить
+6
Та ну накуй. Влада вже казала, що навчилась боротись! Ти вже який місяц в запоі?
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14.07.2025 11:08 Ответить
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Не там шукають, ці ідіоти ! І не то! Бо бабло у кишенях заважає !
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14.07.2025 11:03 Ответить
Та ну накуй. Влада вже казала, що навчилась боротись! Ти вже який місяц в запоі?
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14.07.2025 11:08 Ответить
Федоров,досить красти.
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14.07.2025 11:10 Ответить
ти ж казав, що всіх звільнемо і останеться тільки ШІ?
от його і питай...
боже збав Україну від такого міністра оборони, тей хоч нічого не робив, а це придурок активний....
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14.07.2025 11:12 Ответить
Вся ця тема пов'язана з дронами ( в загальному , глобальному ) сенсі - просто дуже вигідна бізнес стратегія на життях українців.
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14.07.2025 11:16 Ответить
«Віцепрем'єр Михайло Федоров заявив, що зараз критично важливо знайти технічні рішення проти дронів на оптоволокні та керованих авіабомб…» - а це рішення десь загубилося, чи на дорозі валяється? Тобто розробляти рішення там не збираються, бо мізки заточені на мародерство.
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14.07.2025 11:17 Ответить
А тут немає ефективного рішення окрім як відповідати зустрічними рішеннями. Все це і каби і оптоволоконні дрони відносно прості але ефективні технологї проти яких технологічними рішеннями діяти можна але значно дорожче. Але і масштабувати зустрічні рішення без прямої підтримки заходу в авіації і засобах ураження також не вийде, як і масштабуванні випуску оптоволоконних дронів.
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14.07.2025 12:14 Ответить
Третій рік шукають рішення і не можуть знайти. Треба ще грошей, щоб краще шукати
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14.07.2025 11:18 Ответить
Трудно шукати зелень, бо вона не пахне. Але по шелесту
, можна.
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14.07.2025 11:35 Ответить
Zелень з (ж)ОПи чи ВРади не шелестить, а краде і *******. І, чим більше краде, тим більше *******. І навпаки... ****ить і пиздить.
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14.07.2025 14:06 Ответить
Розробники з Brave1 створили набої для боротьби з дронами, - Федоров. ВIДЕО

Джерело: https://censor.net/ua/v3560715
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14.07.2025 11:19 Ответить
автоматичну мисливську гвинтівку з радіусом дії 50-100м максимум
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14.07.2025 12:21 Ответить
Позитивні посили і за ними, як правило, нічого! Нажаль...Втратили час на підготовку до масованих атак шахедів і так з багатьох питань. Балаканина, пусті меседжи та надія на то що українські винахідники, волонтери, донатори щось придумають.
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14.07.2025 11:38 Ответить
Не хочу хвалитись. Але писав, говорив, кричав ще десь з з 2014 року - слідуюча війна буде війна безпілотників. Але малих. Рій тихень підлітіє. Куй зібьєш. Пару точно попаде.
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14.07.2025 11:53 Ответить
Як з ними боротись? Ще не знаю. З парочкою ще можна. А летить сотня? Впевнений, половина долетить до цілі. І бити в одну точку. Правда все залежить від поставленоі задачі. А ззаді декілька жирних гусей летять.
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14.07.2025 12:00 Ответить
ой, да шо ти брешеш?
скільки тобі тоді було років? 12? 14?
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14.07.2025 12:01 Ответить
Особисто мені вже під 60-ть.
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14.07.2025 12:03 Ответить
А IQ як у вечірній школі..
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14.07.2025 12:08 Ответить
Не рівняй себе. Кожна людина індивідуальна.
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14.07.2025 12:12 Ответить
Пре вечірню перерву мріеш? То ти під прикриттям? Ждешь руського міра. Ждун. Розумію.
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14.07.2025 12:16 Ответить
Та не скромнічай - пиши що з 2000-х бив у бубен (тобі яка різниця- а монітор все стерпить)..Може за мессію зійдеш..
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14.07.2025 12:06 Ответить
Мессія, це для Вас, олодих. Єх, маладеж, маладеж.
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14.07.2025 12:10 Ответить
україна, це хто? фьодоров?
ой, пробачте, звісно, україна це голоборотько! є голоборотько, є україна!
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14.07.2025 11:56 Ответить
Навпаки.
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14.07.2025 12:01 Ответить
Украіна - народ Украіни. Влада без народу - куйня.
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14.07.2025 12:02 Ответить
Не "вони першими прийшли до рішення з дронами на оптоволокні", а "ми протупили, коли волонтери нам першим запропонували таке рішення на рік раніше".
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14.07.2025 12:01 Ответить
Не ми народ, а влада і міністр МОУ. Хто тоді був? Не пригаую. Шукати, ну накуй. Тоже не шукай.
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14.07.2025 12:20 Ответить
Там кому пропустив. Не, Ми, Народ.
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14.07.2025 12:21 Ответить
Треба якийсь дрончик з лазером, щоб пролітаючи перерізав те павутиння оптики.
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14.07.2025 13:19 Ответить
Не пройшло і 3 років... Соромно, Федоров!
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14.07.2025 13:31 Ответить
Рішення досить просте. По кабелю через який проходить сигнал можна побачити звідки керують дронами і нанести удар.
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14.07.2025 13:43 Ответить
 
 