Украина ищет техническое решение для борьбы с дронами на оптоволокне и КАБами, - Федоров

Вице-премьер Михаил Федоров заявил, что сейчас критически важно найти технические решения против дронов на оптоволокне и управляемых авиабомб (КАБов), поскольку без этого украинские войска могут нести серьезные потери на отдельных участках фронта.

Об этом он рассказал в интервью РБК-Украина, передает Цензор.НЕТ.

Федоров отметил, что в течение последнего года Украина сосредоточилась на разработке перехватчиков для борьбы с "Шахедами", и это дало результат. Сейчас же приоритет смещается в сторону тактических решений.

"Возможно, будем фокусироваться на тактическом уровне и найдем геймчейнджеры", - заявил министр.

По его словам, россияне первыми масштабно реализовали использование дронов на оптоволокне, а также имеют преимущество в системах ПВО. Из-за этого Украине сложнее применять ударные БПЛА, в частности аналоги "Шахедов".

"У России такой проблемы нет, у них много ракет, есть средства ПВО. На тактическом уровне мы всегда были сильными, поэтому россияне хотят хакнуть наш тактический уровень. Они первыми дошли до решения по дронам на оптоволокне, здесь они достигли большего масштаба", - пояснил он.

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