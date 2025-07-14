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Україна шукає технічне рішення для боротьби з дронами на оптоволокні та КАБами, - Федоров

Дрони з Китаю

Віцепрем’єр Михайло Федоров заявив, що зараз критично важливо знайти технічні рішення проти дронів на оптоволокні та керованих авіабомб (КАБів), оскільки без цього українські війська можуть зазнавати серйозних втрат на окремих ділянках фронту.

Про це він розповів в інтерв’ю РБК-Україна, передає Цензор.НЕТ.

Федоров зазначив, що протягом останнього року Україна зосередилась на розробці перехоплювачів для боротьби з "Шахедами", і це дало результат. Наразі ж пріоритет зміщується в бік тактичних рішень.

"Можливо, будемо фокусуватися на тактичному рівні і знайдемо геймчейнджери", - заявив міністр.

За його словами, росіяни першими масштабно реалізували використання дронів на оптоволокні, а також мають перевагу в системах ППО. Через це Україні складніше застосовувати ударні БПЛА, зокрема аналоги "Шахедів".

"У Росії такої проблеми немає, у них багато ракет, є засоби ППО. На тактичному рівні ми завжди були сильними, тому росіяни хочуть хакнути наш тактичний рівень. Вони першими дійшли до рішення щодо дронів на оптоволокні, тут вони досягли більшого масштабу", - пояснив він.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": ШІ дасть змогу прибрати операторів дронів з поля бою в майбутньому, - Федоров

Автор: 

Федоров Михайло (900) дрони (5103) КАБ (406)


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Топ коментарі
+6
Та ну накуй. Влада вже казала, що навчилась боротись! Ти вже який місяц в запоі?
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14.07.2025 11:08 Відповісти
+6
Вся ця тема пов'язана з дронами ( в загальному , глобальному ) сенсі - просто дуже вигідна бізнес стратегія на життях українців.
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14.07.2025 11:16 Відповісти
+6
Третій рік шукають рішення і не можуть знайти. Треба ще грошей, щоб краще шукати
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14.07.2025 11:18 Відповісти
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Не там шукають, ці ідіоти ! І не то! Бо бабло у кишенях заважає !
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14.07.2025 11:03 Відповісти
Та ну накуй. Влада вже казала, що навчилась боротись! Ти вже який місяц в запоі?
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14.07.2025 11:08 Відповісти
Федоров,досить красти.
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14.07.2025 11:10 Відповісти
ти ж казав, що всіх звільнемо і останеться тільки ШІ?
от його і питай...
боже збав Україну від такого міністра оборони, тей хоч нічого не робив, а це придурок активний....
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14.07.2025 11:12 Відповісти
Вся ця тема пов'язана з дронами ( в загальному , глобальному ) сенсі - просто дуже вигідна бізнес стратегія на життях українців.
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14.07.2025 11:16 Відповісти
«Віцепрем'єр Михайло Федоров заявив, що зараз критично важливо знайти технічні рішення проти дронів на оптоволокні та керованих авіабомб…» - а це рішення десь загубилося, чи на дорозі валяється? Тобто розробляти рішення там не збираються, бо мізки заточені на мародерство.
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14.07.2025 11:17 Відповісти
А тут немає ефективного рішення окрім як відповідати зустрічними рішеннями. Все це і каби і оптоволоконні дрони відносно прості але ефективні технологї проти яких технологічними рішеннями діяти можна але значно дорожче. Але і масштабувати зустрічні рішення без прямої підтримки заходу в авіації і засобах ураження також не вийде, як і масштабуванні випуску оптоволоконних дронів.
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14.07.2025 12:14 Відповісти
Третій рік шукають рішення і не можуть знайти. Треба ще грошей, щоб краще шукати
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14.07.2025 11:18 Відповісти
Трудно шукати зелень, бо вона не пахне. Але по шелесту
, можна.
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14.07.2025 11:35 Відповісти
Розробники з Brave1 створили набої для боротьби з дронами, - Федоров. ВIДЕО

Джерело: https://censor.net/ua/v3560715
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14.07.2025 11:19 Відповісти
автоматичну мисливську гвинтівку з радіусом дії 50-100м максимум
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14.07.2025 12:21 Відповісти
Позитивні посили і за ними, як правило, нічого! Нажаль...Втратили час на підготовку до масованих атак шахедів і так з багатьох питань. Балаканина, пусті меседжи та надія на то що українські винахідники, волонтери, донатори щось придумають.
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14.07.2025 11:38 Відповісти
Не хочу хвалитись. Але писав, говорив, кричав ще десь з з 2014 року - слідуюча війна буде війна безпілотників. Але малих. Рій тихень підлітіє. Куй зібьєш. Пару точно попаде.
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14.07.2025 11:53 Відповісти
Як з ними боротись? Ще не знаю. З парочкою ще можна. А летить сотня? Впевнений, половина долетить до цілі. І бити в одну точку. Правда все залежить від поставленоі задачі. А ззаді декілька жирних гусей летять.
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14.07.2025 12:00 Відповісти
ой, да шо ти брешеш?
скільки тобі тоді було років? 12? 14?
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14.07.2025 12:01 Відповісти
Особисто мені вже під 60-ть.
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14.07.2025 12:03 Відповісти
А IQ як у вечірній школі..
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14.07.2025 12:08 Відповісти
Не рівняй себе. Кожна людина індивідуальна.
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14.07.2025 12:12 Відповісти
Пре вечірню перерву мріеш? То ти під прикриттям? Ждешь руського міра. Ждун. Розумію.
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14.07.2025 12:16 Відповісти
Та не скромнічай - пиши що з 2000-х бив у бубен (тобі яка різниця- а монітор все стерпить)..Може за мессію зійдеш..
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14.07.2025 12:06 Відповісти
Мессія, це для Вас, олодих. Єх, маладеж, маладеж.
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14.07.2025 12:10 Відповісти
україна, це хто? фьодоров?
ой, пробачте, звісно, україна це голоборотько! є голоборотько, є україна!
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14.07.2025 11:56 Відповісти
Навпаки.
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14.07.2025 12:01 Відповісти
Украіна - народ Украіни. Влада без народу - куйня.
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14.07.2025 12:02 Відповісти
Не "вони першими прийшли до рішення з дронами на оптоволокні", а "ми протупили, коли волонтери нам першим запропонували таке рішення на рік раніше".
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14.07.2025 12:01 Відповісти
Не ми народ, а влада і міністр МОУ. Хто тоді був? Не пригаую. Шукати, ну накуй. Тоже не шукай.
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14.07.2025 12:20 Відповісти
Там кому пропустив. Не, Ми, Народ.
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14.07.2025 12:21 Відповісти
Треба якийсь дрончик з лазером, щоб пролітаючи перерізав те павутиння оптики.
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14.07.2025 13:19 Відповісти
Не пройшло і 3 років... Соромно, Федоров!
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14.07.2025 13:31 Відповісти
 
 