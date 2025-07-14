Україна шукає технічне рішення для боротьби з дронами на оптоволокні та КАБами, - Федоров

Віцепрем’єр Михайло Федоров заявив, що зараз критично важливо знайти технічні рішення проти дронів на оптоволокні та керованих авіабомб (КАБів), оскільки без цього українські війська можуть зазнавати серйозних втрат на окремих ділянках фронту.

Про це він розповів в інтерв’ю РБК-Україна, передає Цензор.НЕТ.

Федоров зазначив, що протягом останнього року Україна зосередилась на розробці перехоплювачів для боротьби з "Шахедами", і це дало результат. Наразі ж пріоритет зміщується в бік тактичних рішень.

"Можливо, будемо фокусуватися на тактичному рівні і знайдемо геймчейнджери", - заявив міністр.

За його словами, росіяни першими масштабно реалізували використання дронів на оптоволокні, а також мають перевагу в системах ППО. Через це Україні складніше застосовувати ударні БПЛА, зокрема аналоги "Шахедів".

"У Росії такої проблеми немає, у них багато ракет, є засоби ППО. На тактичному рівні ми завжди були сильними, тому росіяни хочуть хакнути наш тактичний рівень. Вони першими дійшли до рішення щодо дронів на оптоволокні, тут вони досягли більшого масштабу", - пояснив він.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": ШІ дасть змогу прибрати операторів дронів з поля бою в майбутньому, - Федоров