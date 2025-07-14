В Николаеве проблемы с водоснабжением из-за аварии
В Николаеве фиксируют проблемы с водоснабжением из-за аварии на объекте Управления каналов реки Ингулец.
Об этом сообщил мэр Александр Сенкевич, информирует Цензор.НЕТ
"Друзья, в связи с аварией на объекте Управления каналов реки Ингулец, в Николаеве вода подается с низким давлением. В некоторых районах ее уже может не быть. Делаем все возможное, чтобы как можно быстрее восстановить подачу воды. Прошу сохранять спокойствие и не паниковать", - отметил он, добавив, что сейчас работают над решением проблемы.
Также информацию подтвердил глава ОВА Виталий Ким.
"Произошла авария на объекте Управления каналов реки Ингулец. Возможны перебои с водоснабжением. В течение суток должны исправить, бригады работают над восстановлением", - добавил он.
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