В Николаеве проблемы с водоснабжением из-за аварии

В Николаеве фиксируют проблемы с водоснабжением из-за аварии на объекте Управления каналов реки Ингулец.

Об этом сообщил мэр Александр Сенкевич, информирует Цензор.НЕТ

"Друзья, в связи с аварией на объекте Управления каналов реки Ингулец, в Николаеве вода подается с низким давлением. В некоторых районах ее уже может не быть. Делаем все возможное, чтобы как можно быстрее восстановить подачу воды. Прошу сохранять спокойствие и не паниковать", - отметил он, добавив, что сейчас работают над решением проблемы.

Также информацию подтвердил глава ОВА Виталий Ким.

"Произошла авария на объекте Управления каналов реки Ингулец. Возможны перебои с водоснабжением. В течение суток должны исправить, бригады работают над восстановлением", - добавил он.

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