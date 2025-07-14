Оккупанты атаковали дронами Николаев: горело предприятие. ВИДЕО+ФОТО
Вечером 13 июля 2025 года Россия атаковала Николаев беспилотниками. Вследствие попадания загорелось складское помещение пищевой промышленности.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ГСЧС.
Как отмечается, пожар на площади 3500 м.кв ликвидирован. К тушению привлекались спасатели 3 пожарно-спасательных частей, автолестница, пожарный робот.
Работали 25 пожарных и 7 единиц техники. Данных о пострадавших нет.
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І така ідея промелькнула: а чи не конкуренти таким чином розправляються зі своїми "колегами". Бо падлюк вистачає кругом, та й заслані з'являються.