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Оккупанты атаковали дронами Николаев: горело предприятие. ВИДЕО+ФОТО

Вечером 13 июля 2025 года Россия атаковала Николаев беспилотниками. Вследствие попадания загорелось складское помещение пищевой промышленности.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ГСЧС.

Как отмечается, пожар на площади 3500 м.кв ликвидирован. К тушению привлекались спасатели 3 пожарно-спасательных частей, автолестница, пожарный робот.

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предприятие в Николаеве после обстрела
предприятие в Николаеве после обстрела
предприятие в Николаеве после обстрела
предприятие в Николаеве после обстрела
предприятие в Николаеве после обстрела
предприятие в Николаеве после обстрела

Работали 25 пожарных и 7 единиц техники. Данных о пострадавших нет.

Автор: 

Николаев (2172) Николаевская область (2171) Николаевский район (86)


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Був один дрон. Чую щось гудить, думав в телевізорі звук збільшився. Поки до нього, а воно за вікном. Ну і гупнуло десь неподалік. Потім купа диму. Як з'ясував, влупили в склад і кажись там брикетно-торфяні продукти до сезону зберігались.
І така ідея промелькнула: а чи не конкуренти таким чином розправляються зі своїми "колегами". Бо падлюк вистачає кругом, та й заслані з'являються.
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14.07.2025 09:36 Ответить
Огусто ,я Вас Обожнюю... Ви миколаївська людина і розумний 😘...Дай Боже Вашій родині всього доброго ...
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14.07.2025 10:16 Ответить
 
 