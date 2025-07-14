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Окупанти атакували дронами Миколаїв: горіло підприємство. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Ввечері 13 липня 2025 року Росія атакувала Миколаїв безпілотниками. Внаслідок влучання загорілося складське приміщення харчової промисловості.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ДСНС.

Як зазначається, пожежу на площі 3500 м.кв ліквідовано. До гасіння залучались рятувальники 3 пожежно-рятувальних частин, автодрабина, пожежний робот.

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підприємство у Миколаєві після обстрілу
підприємство у Миколаєві після обстрілу
підприємство у Миколаєві після обстрілу
підприємство у Миколаєві після обстрілу
підприємство у Миколаєві після обстрілу
підприємство у Миколаєві після обстрілу

Працювали 25 вогнеборців та 7 одиниць техніки. Даних про постраждалих немає.

Автор: 

Миколаїв (1829) Миколаївська область (2324) Миколаївський район (92)


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Був один дрон. Чую щось гудить, думав в телевізорі звук збільшився. Поки до нього, а воно за вікном. Ну і гупнуло десь неподалік. Потім купа диму. Як з'ясував, влупили в склад і кажись там брикетно-торфяні продукти до сезону зберігались.
І така ідея промелькнула: а чи не конкуренти таким чином розправляються зі своїми "колегами". Бо падлюк вистачає кругом, та й заслані з'являються.
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14.07.2025 09:36 Відповісти
Огусто ,я Вас Обожнюю... Ви миколаївська людина і розумний 😘...Дай Боже Вашій родині всього доброго ...
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14.07.2025 10:16 Відповісти
 
 