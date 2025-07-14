Окупанти атакували дронами Миколаїв: горіло підприємство. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Ввечері 13 липня 2025 року Росія атакувала Миколаїв безпілотниками. Внаслідок влучання загорілося складське приміщення харчової промисловості.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ДСНС.

Як зазначається, пожежу на площі 3500 м.кв ліквідовано. До гасіння залучались рятувальники 3 пожежно-рятувальних частин, автодрабина, пожежний робот.

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Працювали 25 вогнеборців та 7 одиниць техніки. Даних про постраждалих немає.