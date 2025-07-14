У Миколаєві проблеми з водопостачанням через аварію

У Миколаєві фіксують проблеми із водопостачанням через аварію на об'єкті Управління каналів річки Інгулець.

Про це повідомив мер Олександр Сєнкевич, інформує Цензор.НЕТ

"Друзі, у зв’язку з аварією на об'єкті Управління каналів річки Інгулець, у Миколаєві вода подається з низьким тиском. У деяких районах її вже може не бути. Робимо все можливе, аби якнайшвидше відновити подачу води. Прошу зберігати спокій і не панікувати", - зазначив він, додавши, що наразі працюють над розв'язанням проблеми.

Також інформацію підтвердив глава ОВА Віталій Кім.

"Відбулась аварія на об'єкті Управління каналів річки Інгулець. Можливі перебої з водопостачанням. Протягом доби мають виправити, бригади працюють над відновленням", - додав він.

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