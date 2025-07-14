У Миколаєві проблеми з водопостачанням через аварію
У Миколаєві фіксують проблеми із водопостачанням через аварію на об'єкті Управління каналів річки Інгулець.
Про це повідомив мер Олександр Сєнкевич, інформує Цензор.НЕТ
"Друзі, у зв’язку з аварією на об'єкті Управління каналів річки Інгулець, у Миколаєві вода подається з низьким тиском. У деяких районах її вже може не бути. Робимо все можливе, аби якнайшвидше відновити подачу води. Прошу зберігати спокій і не панікувати", - зазначив він, додавши, що наразі працюють над розв'язанням проблеми.
Також інформацію підтвердив глава ОВА Віталій Кім.
"Відбулась аварія на об'єкті Управління каналів річки Інгулець. Можливі перебої з водопостачанням. Протягом доби мають виправити, бригади працюють над відновленням", - додав він.
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discovery
показати весь коментар14.07.2025 11:49 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
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