РФ атаковала Херсонскую область более чем 2000 дронами за неделю - ПВО уничтожила 73%, - ОВА
Украинские силы обороны с 7 по 13 июля 2025 года ликвидировали 73% российских беспилотников, которые были применены для атак на Херсонскую область.
Об этом сообщил начальник Херсонской ОГА Александр Прокудин, передает Цензор.НЕТ.
Как отмечается, всего за неделю армия РФ применила 2008 дронов, из которых 1008 - в пределах Херсонской громады. Украинским военным удалось уничтожить 1473 БпЛА, в том числе 788 - непосредственно над Херсоном.
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Serhii #597124
показать весь комментарий14.07.2025 12:12 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
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