РФ атакувала Херсонщину понад 2000 дронів за тиждень - ППО знищила 73%, - ОВА
Українські сили оборони з 7 по 13 липня 2025 року ліквідували 73% російських безпілотників, які були застосовані для атак на Херсонську область.
Про це повідомив начальник Херсонської ОВА Олександр Прокудін, передає Цензор.НЕТ.
Як зазначається, загалом за тиждень армія РФ застосувала 2008 дронів, із яких 1008 - у межах Херсонської громади. Українським військовим вдалося знищити 1473 БпЛА, зокрема 788 - безпосередньо над Херсоном.
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Serhii #597124
показати весь коментар14.07.2025 12:12 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
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