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Враг атаковал остановку общественного транспорта в Херсоне: есть раненые
Сегодня, около 11:00, российские военные атаковали с БПЛА остановку общественного транспорта в Днепровском районе Херсона.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Херсонской ОВА.
Как отмечается, из-за вражеского удара двое мужчин, которым 75 и 57 лет, получили взрывные травмы и осколочные ранения.
Бригада скорой доставила пострадавших в больницу в среднем состоянии тяжести. Медики оказывают им необходимую помощь.
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та бʼє по дітях і пенсіонерах
Щоб ти здох і поскоріше , рашист клятий !!