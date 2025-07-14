Враг атаковал остановку общественного транспорта в Херсоне: есть раненые

Сегодня, около 11:00, российские военные атаковали с БПЛА остановку общественного транспорта в Днепровском районе Херсона.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Херсонской ОВА.

Как отмечается, из-за вражеского удара двое мужчин, которым 75 и 57 лет, получили взрывные травмы и осколочные ранения.

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Бригада скорой доставила пострадавших в больницу в среднем состоянии тяжести. Медики оказывают им необходимую помощь.