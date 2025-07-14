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Новости Обстрелы Херсона
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Враг атаковал остановку общественного транспорта в Херсоне: есть раненые

В Херсоне российские войска обстреляли остановку

Сегодня, около 11:00, российские военные атаковали с БПЛА остановку общественного транспорта в Днепровском районе Херсона.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Херсонской ОВА.

Как отмечается, из-за вражеского удара двое мужчин, которым 75 и 57 лет, получили взрывные травмы и осколочные ранения.

Читайте: Рашисты ударили по Херсону: ранен мужчина

Бригада скорой доставила пострадавших в больницу в среднем состоянии тяжести. Медики оказывают им необходимую помощь.

Автор: 

обстрел (28524) Херсон (2955) Херсонская область (5013) Херсонский район (441)


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14.07.2025 12:38 Ответить
Кремлівський вибл@док вже офу@в і йо@бнувся на всю голову
та бʼє по дітях і пенсіонерах
Щоб ти здох і поскоріше , рашист клятий !!
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14.07.2025 12:53 Ответить
Это же не теракт. Там военный объект был.
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14.07.2025 13:55 Ответить
 
 