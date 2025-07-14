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Ворог атакував зупинку громадського транспорту у Херсоні: є поранені
Сьогодні, близько 11:00 російські військові атакували з БпЛА зупинку громадського транспорту у Дніпровському районі Херсона.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Херсонської ОВА.
Як зазначається, через ворожий удар двоє чоловіків, яким 75 та 57 років, дістали вибухові травми та уламкові поранення.
Бригада швидкої доставила постраждалих до лікарні у середньому стані тяжкості. Медики надають їм необхідну допомогу.
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та бʼє по дітях і пенсіонерах
Щоб ти здох і поскоріше , рашист клятий !!