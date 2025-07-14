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Новини Обстріли Херсона
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Ворог атакував зупинку громадського транспорту у Херсоні: є поранені

У Херсоні російські війська обстріляли зупинку

Сьогодні, близько 11:00 російські військові атакували з БпЛА зупинку громадського транспорту у Дніпровському районі Херсона.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Херсонської ОВА.

Як зазначається, через ворожий удар двоє чоловіків, яким 75 та 57 років, дістали вибухові травми та уламкові поранення.

Читайте: Рашисти вдарили по Херсону: поранено чоловіка

Бригада швидкої доставила постраждалих до лікарні у середньому стані тяжкості. Медики надають їм необхідну допомогу.

Автор: 

обстріл (29848) Херсон (3503) Херсонська область (6009) Херсонський район (450)


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14.07.2025 12:38 Відповісти
Кремлівський вибл@док вже офу@в і йо@бнувся на всю голову
та бʼє по дітях і пенсіонерах
Щоб ти здох і поскоріше , рашист клятий !!
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14.07.2025 12:53 Відповісти
 
 